銀髮養生｜夏天看體質吃對水果　香蕉半條已足夠、西瓜別太晚吃

夏日是多吃水果的好季節，可是水果吃錯時機、不合體質，還不如不吃。



夏天盛產各色繽紛的水果，有搶眼的綠皮紅肉大西瓜、黃澄澄的芒果，還有一串串飽滿的荔枝，這些水果能快速補充水分、維他命C，提振暑熱下疲憊的身體。因此，夏天是很多人大啖水果的季節。

水果也有分種類，懂挑懂吃身體自然更健康：（按圖了解）

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上班族小青平常比較怕冷，還容易拉肚子。最近，她常常在水果攤買一大片西瓜，回家一股腦吃下肚後，才發現全身發冷、打寒顫，腸胃也隱隱疼痛。

琳琳則是荔枝的愛好者，一到盛產荔枝的夏季就眉開眼笑，常邊看電視、邊吃荔枝，一眨眼就吃了好幾串。就寢時卻覺得燥熱不已、難以入眠。

配合體質吃對水果

不小心吃太多水果，對身體不見得好。「想吃水果養生，達到預防疾病的效果，就得搭配自己的體質和水果屬性去吃，」來自台灣的中國醫藥大學北港附設醫院內科醫療部部長蔡昆道說。

中醫將人體分成寒性和熱性體質兩大類。「紅光滿面、怕熱、愛喝冰水、容易出汗屬於熱性體質，」同時具有中醫執照，台灣馬偕醫院家醫科主任鄒孟婷說，「相對的，臉色蒼白、怕冷、愛喝熱水、不易流汗就屬於寒性體質。」

不過，體質可能寒、熱交雜，你是甚麼樣的體質，可以進一步請教中醫師診斷得知。

以中醫理論來看，水果也有屬性，主要分成寒涼、溫熱和平性三大類。

熱性體質的人最好選擇寒涼性水果，吃溫熱水果宜以一份為限（一份即多少？見下文），以免太過燥熱。寒性體質的人則必須選擇溫熱性水果，避免吃太多寒涼水果（也是以一份為限）；平性水果則都可以吃。

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1. 夏季常見寒涼性水果

夏天常見的寒涼性水果，有：瓜果類、香蕉、奇異果、火龍果等。寒涼性水果一般具有清熱、瀉火或解毒的功效，可以用來治療熱症（怕熱、口乾、便秘、青春痘）。

．西瓜，晚上不吃



．香蕉，半根就好



．奇異果，1.5顆剛好



夏天天氣熱、生活步調快，加上壓力大、睡不好，容易心火過旺，此時，吃味甘、性寒的瓜果類，可以消暑、解渴、利尿。

以西瓜來說，可以快速補充水分、電解質和維他命C，是夏日午後消除疲勞的良伴。不過，寒性體質或是腸胃不好、容易腹瀉的人，吃西瓜應以一份為限。

香蕉和奇異果有色胺酸，可以增加血清素，能夠緩和情緒、安定神經。醫學研究顯示，香蕉可以減輕抑鬱，讓身心快樂起來。不過香蕉熱量較高，半根香蕉就等於一份水果的量，需注意總熱量。

【宜忌│錯誤1】

寒性體質、容易拉肚子的人，不該吃太多西瓜，易造成腹瀉。太晚吃西瓜，則會頻尿、不利睡眠。另外，西瓜果肉與果皮間白色的部份，利尿效果更好，應該避免食用。

水果經過蒸煮屬性會改變，譬如：烤香蕉可以治久咳不癒。

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2. 夏季常見溫熱性水果

夏季常見的溫熱性水果，有：荔枝、龍眼、榴槤等。溫熱性水果具有溫中、散寒、助陽的功能，可用來治療寒症（怕冷、口不乾、腹瀉、面蒼白）。

．荔枝，一次吃5顆



．龍眼，1份（約10～13顆）



荔枝味甘而酸，性溫，可以補熱，不過，糖分高、不容易消化，一次應以5顆為限。「寒性體質的人吃荔枝比較不怕冷，」蔡昆道說。

龍眼味甘，性微溫，能消除疲勞，增強記憶力。如果有失眠、睡不好的情況，睡前可以喝桂圓紅棗茶，能幫助睡眠。

【宜忌│錯誤2】

荔枝、龍眼可以補血，但熱性體質的人以一份為限，否則容易上火，導致難以入睡、暴躁易怒。

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3. 夏季常見平性水果

夏季常見的平性水果有：鳳梨、木瓜、芒果、葡萄。平性水果，不寒也不熱，食用比較沒有禁忌，寒、熱性體質的人都適合吃。

．鳳梨，飯後吃助消化



．木瓜，糖尿病人的好朋友



．芒果，清潔外皮再吃



．葡萄，抗老、補氣血



鳳梨味甘、微酸、性平，又含有鳳梨酵素，想要幫助消化可在飯後半小時吃。木瓜味甘、性平，木瓜酵素也能幫助消化道機能。「木瓜甜度不算太甜，對糖尿病人是很好的水果，」蔡昆道說。

「木瓜和芒果等橘紅色水果含有豐富的β胡蘿蔔素，可以轉換成維他命A，能夠預防癌症，抑制動脈硬化和高血壓，」台北醫學大學附設醫院營養師李青蓉說。芒果還可以幫助消化，生津止渴、利小便。

葡萄味甘而酸、性平，能夠生津、補氣血。葡萄含有豐富的花青素，可以抗氧化，幫助延緩老化。

【宜忌│錯誤3】

鳳梨含有生物鹼，容易刺激口腔粘膜，造成口腔發癢，食用時須將外皮清除乾淨。另外，鳳梨酸性較高，不適合空腹吃，潰瘍性腸胃患者痊癒前不適合多食。芒果外皮的組織胺可能會造成皮膚過敏，食用時須注意清潔。

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慢性病人，如何聰明吃水果？

．糖尿病人

攝取水果總量須控制在2份以內（一般成人則為2～4份），並避免空腹吃糖分高的水果，例如西瓜、荔枝。「最好選擇低升糖指數（Glycemic Index，簡稱GI）的水果，像是芭樂、蘋果、葡萄袖、番茄等，」台中榮總營養師王葦寧說。

．腎臟病人

須控制體內鉀離子總量，每日不超過3000毫克，不宜多吃鉀離子高的香蕉、奇異果（1份約含180毫克），忌吃楊桃。

．高血壓患者

不宜吃太多溫熱性水果，例如：荔枝、龍眼、榴槤。

．潰瘍性腸胃患者

不宜空腹吃酸性水果，例如：鳳梨，也要避免過量。

一份水果是多少？

一份水果含醣類15克、熱量60卡，約女生拳頭大小。約等於：

．芭樂1/3顆



．小蘋果1顆



．奇異果1.5顆



．香蕉半根



．葡萄或櫻桃約10顆



．西瓜或木瓜約1碗



．龍眼10～13顆 （龍眼乾20克）



夏季午後小點心

【桃子香蕉船】

材料：甜桃1顆、香蕉2根、蜂蜜少許少許



做法：

1.桃子去籽切成丁。

2.香蕉去皮，縱向以刀子劃開一道，不要切斷成兩半。

3.將桃子丁置入香蕉中間，上面淋少許蜂蜜即可食用。



功效：改善便秘。

說明：桃子和香蕉皆可助排便。



【奇異果蘋果汁】

材料：奇異果2顆，蘋果半顆，冰開水約200cc。



做法：

奇異果、蘋果去皮切塊，放入果汁機中，再加入冷開水，攪打均勻後，即可飲用



功效：

1. 補充維他命C，消除疲勞。

2. 維護心血管健康，對高血壓、心血管疾病有防治或輔助治療的作用。



【火龍果鮮奶】

材料：火龍果1顆、鮮奶500cc、冰塊少量。



做法：火龍果去皮、切成塊，加入鮮奶和冰塊，打成汁，即可飲用。



功效：改善便秘



說明：火龍果可生津止渴、清熱涼血、通便、利尿。



食譜設計：中國醫藥大學北港附設醫院中醫部醫師楊淑媚



喝果汁可以取代吃水果嗎？

「我們不建議喝市面上的現打果汁，因為容易超出應該攝取的糖分，而且纖維都被過濾掉了，」馬偕醫院家醫科主任鄒孟婷說。例如，一杯西瓜汁約由五、六片西瓜打成，往往在不知不覺中，喝下太多糖分。「除非是牙齒不好的老年人才喝果汁，建議連渣一起喝掉，才能攝取到纖維，」台北醫學大學附設醫院營養師李青蓉說。

坊間流行的精力湯蔬果汁包含各種蔬菜、水果、亞麻籽、核桃等等，不同於純果汁。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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