蘿蔔冷知識｜紅、白蘿蔔品種營養宜忌大不同　哪種降血壓助防癌？

不少專家曾提到，多攝取十字花科蔬菜，有助於預防癌症的發生，像是白蘿蔔、椰菜花、椰菜、芥藍菜等皆是十字花科蔬菜。



不過就有不少網友疑問，既然白羅蔔是屬於十字花科蔬菜，那紅蘿蔔是否也是呢？以下讓營養師來為你解答！

紅、白蘿蔔營養差異（按圖）

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台灣營養師林俐岑在Facebook粉專林俐岑營養師的小天地發文表示，兩種都是非常好的食物，但很多人都會以為紅羅蔔和白蘿蔔一樣屬於十字花科蔬菜，其實它們兩者是完全不一樣的！她說明，白蘿蔔是「十字花科蔬菜」，含有豐富的膳食纖維、維他命C及鉀等營養素，熱量很低，可穩定血壓、血糖，有助於排便、瘦身、防癌。而紅蘿蔔是高鉀食材屬於「繖形花科蔬菜」，其中鈣、鎂、磷、鐵、鋅等礦物質富含量都超高，膳食纖維也很豐富，具有抗氧化的作用，是護眼、護膚、增強免疫力、防癌的好食材。

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林俐岑也提醒民眾，白蘿蔔屬於寒性食物，建議氣虛、中氣不足、容易拉肚子、白帶多、甲狀腺機能有問題、手腳冰冷的人，都不宜食用；有吃人參藥的人也不要吃，以免解藥。另外，紅蘿蔔也不可以吃過量，以免色素沉澱，讓肌膚變暗黃。

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