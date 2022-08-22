火龍果營養｜降血壓血脂美白助抗癌　營養師教這樣吃營養更吸收！

每年夏天正是火龍果的產季，但切塊的火龍果，有些人吃起來很單調，營養師就建議，不妨以火龍果籽、奇亞籽、亞麻仁籽、葡萄籽等，加上無糖優格，以調理機打成果昔飲用，還能夠降血脂、降血壓、抗癌等。



調理機製作粉嫩抗炎果昔 營養更吸收

台灣營養師陳冠蓉表示，可以將火龍果製作成粉嫩抗炎果昔，順帶補充其他當季食材，食材包括火龍果籽、奇亞籽、亞麻仁籽、葡萄籽等，她說，這些食材都富含營養素與植化素等，但因果籽用牙齒咀嚼很難讓身體有效吸收，建議透過調理機攪拌成果昔，更容易補充與吸收！​

請按圖看鑒別超甜又不長蟲火龍3重點：

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粉嫩抗炎果昔食譜（約3～4人份)​

1. 火龍果220g（約1顆中型大小火龍果）。

2. 冷凍葡萄（10顆／約85g)。​

3. 奇亞籽15g​。

4. 亞麻仁籽10g。​

5. 無糖乳酪飲品480cc​。

6. 冰塊少許（可不加）​。



陳冠蓉指出，粉嫩抗炎果昔的作法是將全部食材放入調理機，攪拌1.5分鐘就完成。食譜總熱量為668大卡，蛋白質含量23.8克、脂質15.7克、碳水化合物103.5克、膳食纖維5.8克。

水果飯前、飯後吃的優缺點（按圖👇👇👇）

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抗炎果昔降血壓血脂 美白助抗癌

粉嫩抗炎果昔富含膳食纖維、鈣質、Omega3脂肪酸、益生菌外，也含甜菜紅素、花青素、前花青素、白藜蘆醇、山奈酚、槲皮素等多種抗炎植化素。​適量飲用能降血脂、降血壓、護膚美白、抗發炎（癌）、抑制病菌生長、改善過敏、調整腸道等。​

陳冠蓉補充，紅龍果含有豐富甜菜紅素與花青素，食用後排尿、排便顏色都會呈現紅紅的，是天然植物色素造成的結果，民眾不用太過擔心！另外，葡萄的植化素在果皮、果籽處最為豐富，因此「吃葡萄不吐葡萄皮」才最聰明。

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