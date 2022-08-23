減肥｜營養師推12種燒脂食物辣椒海藻促代謝　教1招喝水多燒43卡

民眾減肥時最擔憂的就是中途卡關，無論如何少吃多動，體脂肪就是遲遲降不下來，令人感到挫敗與無奈。



對此台灣營養師程涵宇不藏私分享了12種「燃燒系食物」，以促進身體的新陳代謝，甚至自動消耗熱量，讓民眾不花大錢也能愈吃愈瘦。

12種促進代謝食物（按圖👇👇👇）

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1. 蛋白質食物

程涵宇表示「減肥在走，蛋白質要有！」富含蛋白質的食物如肉、魚、蛋、乳製品、豆類、甚至堅果和種子，都可以幫助在幾個小時內迅速促進新陳代謝。

2. 富含礦物質的食物

礦物質「鐵」和「硒」可讓調節新陳代謝的甲狀腺正常運作。富含鐵、硒的食物有：肉類、海鮮、豆類、堅果種子。

3. 辣椒

辣椒中的辣椒素可提升燃燒卡路里的速度，以促進新陳代謝，幫助身體每天額外燃燒大約50大卡。

4. 咖啡

研究發現，每天喝3杯咖啡（約270毫克咖啡因）的人，每天可多燃燒100大卡。

5. 茶

茶富含兒茶素，可以與咖啡因協同作用以提高新陳代謝率。尤其是烏龍茶和綠茶，可幫助身體更有效利用儲存的脂肪獲得熱量，將脂肪燃燒能力提高17%。

飲食4原則助你不會愈吃愈餓（按圖看清👇👇👇）

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6. 黃豆

豆類含有抗性澱粉和可溶性纖維，可當作腸道好菌的食物。好菌可以幫助身體更有效地利用儲存的脂肪作為熱量來源，並維持正常的血糖。

7. 黑豆

黑豆含有豐富的抗氧化花青素，幫助清除體內自由基。

8. 生薑

研究發現，將2公克薑粉溶解在水中並隨餐飲用，與只單獨喝水相比，可多燃燒43大卡。

9. 可可

可可有機會阻止消化過程中分解脂肪和碳水化合物所必需的酵素作用，阻止身體吸收及熱量產生。建議以天然的可可為主，避免過多的糖及熱量問題。

10. 蘋果醋

動物研究發現，醋有助於增加燃燒的脂肪，另外也有研究發現，醋能增加飽足感來幫助減肥。

11. 水

喝水可以將新陳代謝暫時提高24-30%，至於「暫時」是指在喝水後持續40-90分鐘，強度可能因人而異。

12. 海藻

海藻含有豐富的碘，是產生甲狀腺素和讓甲狀腺正常運作所需的礦物質。甲狀腺素有多種功能，其中之一就是調節新陳代謝率。藻類中也含有藻黃素，主要存在於棕色海藻中，可以幫助提升代謝。

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