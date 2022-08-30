凍齡飲食｜黎姿公開5天瘦身餐單竟有焗豬扒飯！2原則多喝水防水腫

黎姿（現名馬黎珈而）雖然退出演藝圈多年，但其外貌及身型不時成為大眾熱話，全因她保養得宜完全看不出已50歲，還是三女之母。黎姿最近去了法國度假，連日在社交平台分享不少靚相，換上多套靚衫，大騷苗條身形。除了生活美照，以往Gigi也毫不吝嗇分享自己的扮靚減肥心得，公開自己「5天減肥飲食餐單」及低卡零食。



黎姿（Gigi）在社交平台不時分享生活美照、扮靚及減肥心得，近日公開了去法國度假的照片。（IG@gigilai_official）

黎姿瘦身法靠清淡飲食 飲酒是大忌

黎姿主要是靠飲食和做運動來保持苗條身形，她曾分享自己的「5天減肥飲食餐單」表示減肥法則是少糖、少油、少鹽、多喝水，飲食口味也偏清淡，每天不可多於4茶匙油，盡量選吃升醣指數較低的食物。Gigi亦提醒減肥期間飲酒是大忌，因為飲酒是很容易長胖的。根據香港衛生署資料顯示，酒精熱量僅次於脂肪，每1克酒精含7千卡，熱量直逼碳水化合物的2倍（1克碳水化合物約4卡路里）。以1罐330毫升、酒精含量為5%的普通啤酒為例，大概有13克酒精，其熱量約210千卡與一碗白飯熱量（約250千卡）相若。

黎姿的減肥法則是少糖、少油、少鹽、多喝水，以清淡為主，上班也會自備lunch box。（IG@gigilai_official）

黎姿健康減肥2大守則 捱餓減肥只會失敗

細看黎姿的餐單，7成食物以清淡新鮮為主，部分更是原型食物以攝最優質的營養。她在Instagram亦有一個hashtag名為「#gigibeautysecret」，分享扮靚、日常養生秘訣，當中有2點是她的健康減肥的守則：

1. 捱餓減肥只會失敗，選對食材，一樣可以大滿足！

2. 不要等到口渴才喝水，要養成定時補水的習慣！



據Gigi的經驗之談：「去水腫最簡單的方法就是喝水，因為水份有助身體更快排毒、燃燒脂肪。我一天不只喝8杯水，除了睡覺前數小時，其餘時候都會定時補充。」

跑步已成為Gigi生命中一種持之以恆的興趣以及運動。（IG@gigilai_official）

請按圖看黎姿5天減肥餐單：

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第1日

早餐：麥片1碗、蘋果/橙1個

午餐：南瓜湯1碗、帶子青瓜沙律

下午茶：藍莓奇亞籽乳酪、米餅

晚餐：苦瓜蒸魚、青菜豆腐湯



第2日

早餐：麥皮1碗、蘋果1個、雞蛋1隻

午餐：蔬菜沙律1份（可加適量醋和一茶匙欖欖油）、煎魚1份（掌心大小）

下午茶餐：車厘茄1杯（約10多粒）、番薯1條

晚餐：豆腐蒸蛋、魚肉釀茄子、冬瓜湯



第3日

早餐：麥皮1碗（可加少量有機糖調味）、無花果1個

午餐：露筍1碟、芝士番茄焗豬扒飯、紅豆薏米水

下午茶：藍莓乳酪1杯

晚餐：大蝦沙律（3隻大蝦，可加醋拌勻）、木瓜杏仁露（以豆奶代替牛奶）



第4日

早餐：豆奶雞蛋麥皮1碗、無花果1個

午餐：紅菜頭湯、雞肉沙律

下午茶：水果乳酪1杯

晚餐：竹笙、乾瑤柱煮清菜、青紅蘿蔔湯

甜品：紅豆湯



第5日

早餐：豆奶麥皮1碗、橙1個

午餐：牛油果雞肉沙律、紅菜頭湯

下午茶：紫薯糕2件、咖啡1杯/杏仁6粒

晚餐：魚肚蘿蔔炒魚蛋、節瓜瘦肉湯1碗/燉豆奶1杯



5款最愛低卡健康零食 恆常瑜伽拉筋修線條

黎姿跟其他女生一樣愛吃零食，她曾在自己的社交平台推薦自己最喜愛的5款零食，同樣有薯片、朱古力等等，但大部分都是低卡低脂。Gigi亦愛吃堅果作為零食，她稱：「我習慣每天吃8-10粒核桃，不只補充腦力，還能促進骨胳和心臟健康。」

美國心臟協會建議成年人每周吃大約4份無添加鹽和油的堅果，有助降低體內膽固醇，保持血管暢通，減低罹患心臟病和中風的風險。

儘管Gigi口袋藏有不少低卡零食，但有時候也會放鬆一下吃點甜。（IG@gigilai_official）

請按圖看黎姿推介她的5大低卡零食清單：

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黎姿5大低卡零食清單：

1. 玉米餅乾Real Foods Corn Thins Original

2. 生酮麥片棒Munk Pack Keto Granola Bar coconut cocoa chip

3. 低卡熱朱古力Swiss Miss Milk Chocolate Flavor Hot Cocoa Mix

4. 低脂非油炸薯片Lay's Baked Potato Chips Original

5. 0卡路里ORIHIRO蒟蒻啫喱白桃+巨𡶶味



瘦身不止單靠飲食，Gigi亦恆常做運動如以瑜伽、跑步、健身等，及提醒大家運動完畢需做伸展動作，有助促進運動過的肌肉血氧供應更好，讓肌肉恢復得更快，消除疲勞更有效。她體會到：「如果只著重健身，會令肌肉太發達太結實，而拉筋有助於將肌肉拉長，線條自然會更修長好看。」

黎姿最常做的運動就是瑜伽，每星期也會練習。（IG@gigilai_official）

請按圖看黎姿更多靚相：

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資料來源：IG@gigilai_official、小紅書@黎姿、衛生署