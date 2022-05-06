減肥｜新東張女神梁敏巧公開一周減肥餐單　低碳飲食法7日減4.5kg

參賽過2019年港姐的梁敏巧（Maggie）上年開始加入《東張西望》團隊做外景主持，成為新任「東張女神」。近日她在社交平台上分享自己的減肥餐單及心得，指自己憑餐單一星期減4.5公斤，即使在大吃大喝的日子下進行一星期肥餐單仍減了2.5公斤！



新任「東張女神」曾被戲稱Big Mac感自卑？

梁敏巧（Maggie）參選2019港姐入行，上年加入《東張西望》團隊做外景主持，漸漸多人認識。觀看她的社交平台不難發現她擁有好身形以及逆天長腿，不時展示腹肌線條，是不少女士心目中的理想身型。原來Maggie在擁有美好身段前，曾經也是肥妹一名，更稱在中學時期被稱為Big Mac，小學因為又肥又高而被人排斥，亦因為身型變得自卑又沒有自信。她指嘗試過不同的減肥法後，發現只要搵到對的方法加上運動，則可以在不節食的情況下輕鬆減去10幾磅，增加自信同時令身體變得健康，更鼓勵想修身的女生「我得！你都得！」。

梁敏巧（Maggie）參選2019港姐入行，近日在社交平台上分享自己的減肥餐單及心得，（IG@maggiemanhau）

Maggie指自己最肥的時候體重達60KG。（IG@maggiemanhau）

請按下圖睇更多梁敏巧（Maggie）美照：

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7天低碳水化合物餐單 多吃原型少加工食物

Maggie的減肥方法並不是地獄式，而是採用的是低碳水化合物飲食法，盡量減少每一餐所吸收的碳水化合物含量，主張多吃原型食物即可直接看得出食物的原貌、未過度加工的食物，例如各種原塊肉類、蔬菜等。她在社交平台上分享自己一星期的減肥成果，剛過去的一星期由54KG減至51.5KG，不過她有承認這個星期破戒，打邊爐、炸物、甜品等減肥禁品，她全都吃了，即使如此Maggie仍減去2.5KG，她指嚴格執行的話，自己憑這個餐單7天可減4.5KG！

Maggie在社交平台上分享自己一星期的減肥成果，在破戒的情況下仍減了2.5KG。（IG@maggiemanhau）

除了分享餐單外，Maggie亦細心列出在進行低碳水化合物飲食法時「可以吃的食物」及「不該吃的食物」，提醒大家雖說是「不該吃」，但並不代表完全不吃而是盡量少吃。在減肥期間，她也推薦了可以吃的零食，如堅果、天然脫脂乳酪、蔬菜果汁等。

可以吃的食物：

新鮮水果和蔬果、豆類和堅果、瘦肉（雞肉、魚等）、低脂牛奶、雞蛋、橄欖油、健康的種子（奇亞籽、亞麻、芝麻等）、新鮮草藥、牛油困、水果、無糖咖啡或茶。



不該吃的食物：

糖類和加工甜點、精製糖、全脂牛奶和調味奶、糖漿水果、朱古力和朱古力產品，含糖甜品、薯仔和米飯、蘇打水和飲料、意大利麵和全榖物、粟米和粟米產品。



點心：

堅果、茶、天然脫脂乳酪、蔬菜果汁、水果沙律。



在cheat day，Maggie會破戒吃自己喜歡的食物。（IG@maggiemanhau）

請按圖看Maggie 7天低碳水化合物飲食法餐單：

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根據以上的餐單，Maggie將自己的每日三餐上載到社交平台，每一樣食物都列明分量及卡路里，方便讀者參考。雖說是減肥餐單，但並不單調，有自煮的亦有到餐廳用膳，真正做到她之前說：「喺唔節食嘅情況下輕鬆減咗10幾磅，呢下驚覺原來減肥可以咁輕鬆愉快。」

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資料來源：IG@maggiemanhau