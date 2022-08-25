減肥｜不吃晚餐愈減愈肥？營養師教瘦身3秘訣好碳好油多做1步增肌
撰文：中天快點TV
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努力減肥卻遲遲瘦不下來，是許多民眾的煩惱，有些人甚至為了減肥而不吃晚餐，導致長期飢餓而愈減愈肥！
根據《TVBS新聞網》報導，台灣營養師林雨薇指出光靠減少熱量攝取是無助於減肥的，並分享3個瘦身秘訣。
3瘦身秘訣（按圖看清 👇👇👇）
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1. 少吃精製碳水化合物
減肥者必須少吃精製碳水化合物，以減輕飢餓感、降低總熱量攝取，讓身體得以燃燒脂肪轉為能量。建議改食用抗解澱粉或複合性碳水化合物，像是燕麥、糙米、番薯等，可延長消化時間，讓人不容易感到飢餓而愈吃愈多。
2. 攝取充足蛋白質與良性脂肪
有運動習慣的人或年長者，比起一般人更需要攝取充足的蛋白質。但必須避免高油脂加工食品，如香腸、貢丸、火鍋料等，盡量選擇新鮮、未加工的食物，如豆類、魚肉等；油脂雖然熱量較高，但選擇良性脂肪有助於減重，像是秋刀魚、三文魚、牛油果、橄欖油等等。
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3. 阻力＋有氧訓練
健康飲食加上規律運動是減肥的原則，建議多做阻力訓練，避免肌肉量減低、代謝不佳等問題；此外，有氧訓練可燃燒頑固脂肪，讓腹部、大腿等部位瘦下來。只要維持規律運動，就可以有效減肥。
（編按：阻力訓練包括機械器材、啞鈴、槓鈴、彈力帶等。有氧訓練包括慢跑、健走、瑜珈、高強度間歇運動（HIIT）、游泳、跳繩等）
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