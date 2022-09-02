月餅｜微波爐翻熱蛋黃月餅恐爆炸？台電推2方式加熱叮前1招保安全

月餅控注意！中秋節將至，月餅禮盒是許多民眾的送禮首選。不過，收到月餅後，若是冷藏保存想再加熱，要小心若內餡含有「蛋黃」，恐會讓月餅在加熱過程中爆炸。對此，台電也提出建議，民眾選擇加熱月餅，還有另外2種加熱方式。



月餅爆炸事件頻傳，台灣電力公司過去就曾解釋，蛋黃外層有薄膜又被餅皮包住，微波加熱時蒸氣被悶在裡面。當無法承受時，蛋黃就會在微波爐內爆開。因此，台電也建議，可以用焗爐或電鍋不加水乾蒸方式加熱蛋黃酥；此外，若真的要使用微波爐，在微波前先將蛋黃切開，就能夠將蛋黃內部的蒸汽散出，才不會因此爆炸。

按圖了解5款常吃的月餅其熱量、脂肪、糖分比較（以脂肪含量由多至低排列）：

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台電提醒民眾，在加熱時人勿離開，要留意加熱情況，加熱時間不確定時，建議以短時間且分次方式；連同包裝加熱時，要確認包裝是否註明「可微波」，勿使用金屬容器加熱。

月餅熱量高如何攝取減輕負擔？（按圖看清👇👇👇）

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此外，微波爐是高功率電器，要注意用電負載情況；番薯和肉類等有可能迅速燃燒食材，要依使用手冊建議時間加熱，台電補充，「帶殼雞蛋」更是不能夠直接微波。

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