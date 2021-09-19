中秋節｜享受美食時要留心食安問題！燒烤4大衛生重點免病菌來襲

隨著中秋佳節即將來臨，雖然因應新冠肺炎疫情，台灣各縣市陸續宣布禁止戶外燒烤禁令，但不少民眾仍會選擇居家燒烤或於燒烤店內用應景過節。台北慈濟醫院急診部陳祖儀醫師表示，往年在中秋連假期間，急診總會湧入大量腹痛、腹脹、上吐下瀉的腸道急症患者，提醒民眾享受美食的同時，亦須留意食安問題，以免樂極生悲。



時序雖已入秋，但由於天氣仍較為炎熱，民眾在燒烤時，若未注意食材保鮮，容易孳生大量細菌，吃下肚後便可能因攝入致病細菌或病毒，導致急性腸胃炎；陳祖儀指出，雖然腸胃炎屬自癒型疾病，正常情況下，經休息多可好轉；但若出現劇烈腹痛、頻繁嘔吐及腹瀉，甚至出現胸悶、呼吸困難、暈眩等情形，即須盡速就醫。特別是長者或幼童，極可能因為拉肚子或嘔吐，導致體液大量流失而有脫水、意識模糊、休克等情形，不可忽視。

所謂「病從口入」，陳祖儀提醒民眾，不論居家燒烤或是在燒烤店內用，大啖美食之餘，也要注意飲食衛生；建議想要應景燒烤，歡慶佳節的民眾遵循下列4項食安重點，便能安心過節不掃興。

▼燒烤4大食安重點（按圖看清👇👇👇）

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1. 燒烤前須落實手部衛生。

2. 食材須確實洗淨，並且注意食材保鮮，若食材呈現出黏滑感或散發腐敗味道則表示已不新鮮，不建議繼續食用。

3. 生食和熟食的餐具須分開，避免交互使用，產生污染。

4. 避免生食，須將食物徹底烤熟，並且儘早食用完畢。

此外，陳祖儀叮嚀大家，燒烤屬高油高鈉的飲食，即使過節很開心，也須需適量而止，避免暴飲暴食，以免三高失控、或誘發急性膽囊炎，甚或因過量飲食導致嚴重嘔吐造成食道破裂。最後，他也呼籲，中秋假期須落實防疫，配戴口罩、勤洗手、避免群聚、減少出入公共場所，以防疫情再起。

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