中秋追月｜用平底鑊自製串燒料理！芝士煙肉年糕卷大人細路都啱食

社員李佳慈在廚藝公社貼文：中秋節應景分享這道居酒屋烤串料理，保證大人小孩愛吃「芝士煙肉年糕卷」，我只能說無敵爆炸好吃！



煙肉煎得酥脆包裹著QQ的年糕，加上濃郁的芝士，一口吃進嘴裡超級滿足呀！中秋節期間燒烤也可以烤煙肉年糕，平常當點心～小朋友超級喜歡喔！也可以是大人的下酒菜呢！大家快跟著Cindy一起做吧！

芝士煙肉年糕卷食譜（按圖看清）

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材料：

- 煙肉片～5片（1包約10片，約使用1/2包）

- 年糕～10根（1包約400g，約使用1/3包）

- 芝士片～1-2片（切成小片）



前置作業：

1. 起一鍋滾水（水滾後轉中小火），先將年糕放入川燙約3分鐘，撈起瀝乾備用！「注意此步驟，千萬不要用大火去滾，否則年糕會爛掉爆開！」

2. 煙肉一片對切成2小片備用，剛好1小片煙肉包1根年糕，鹹度較剛好，如果喜歡重口味，也可改成1大片煙肉包1根年糕！

芝士煙肉年糕卷食譜（爆料公社授權使用）

做法：

1. 一小片煙肉包1根年糕捲起來備用。

2. 平底鍋不用放油熱鍋，（因為煙肉會出油），放入捲好的煙肉年糕捲（連接面朝下）， 全程中小火煎，煎1-2分鐘待連接面固定後，再翻面煎至煙肉每一個表面微焦脆，再用竹籤串成一串一串即可。

3. 芝士切成16小塊，可疊出自己喜歡的厚度，在煙肉年糕卷放上芝士片，放回鍋中蓋上鍋蓋，小火煎一下，待芝士微微融化即可取出，好吃的「芝士煙肉年糕卷」就完成了！

小叮嚀～吃不完的年糕，可冷藏保存，隔天再用滾水燙1-2分鐘即可，或直接加一些芝士絲，焗爐焗5-6分鐘撒上芝士粉，一整個超濃郁呀！簡單的作法分享給大家，希望大家都能做出美味烤串料理！

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】