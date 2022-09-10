柚子食譜｜烤肉醬煲雞湯柚香清甜　5款簡易柚子料理解膩助消化

正值中秋節，每年都會吃下幾顆柚子應景，你是不是也很常收到一箱滿滿的柚子呢？要是柚子太多吃不完，可就令人困擾了！



《Bella.tw 儂儂》介紹5種柚子創意料理，除了剝開吃以外，還有更多創意的吃法！

5種柚子創意料理（按圖）

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1. 蜂蜜柚子醬

超市賣的韓國蜂蜜柚子果醬，自己做其實也很簡單。準備兩顆柚子去皮去籽，將果肉撥散後放入鍋子，加入檸檬汁、砂糖、蜂蜜，先用小火煮到柚子出水，改以中火熬煮，需常常攪拌，避免鍋底燒焦，待柚子果肉呈現金黃色、濃稠狀即可關火，冷卻後放入玻璃容器冷藏，之後就可以拿柚子醬來泡茶、塗麵包啦！

2. 柚香烤肉醬

用柚子來做烤肉醬應景、健康又美味。把柚子果肉打成泥，再與味醂、醬油、米酒、檸檬汁拌勻就完成了，可再依個人口味加入糖、蜂蜜調味，這種烤肉醬不只低卡、低鹽，口感香甜爽口、更有非常好的解膩效果，還能夠幫助消化，更適合塗在較油膩的肉品上。

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3. 柚子蝦沙律

柚子含有豐富的維他命C與膳食纖維，不僅解膩還可以幫助消化，想減肥瘦身的朋友不妨把柚子加入生菜沙律，簡易版日式柚子蝦沙律，只要將羅馬生菜、堅果、青瓜、番茄、粟米筍等自己喜歡的配料、燙熟的蝦子、剝好的柚子果肉拌一拌，淋上和風醬，就能成為消暑又開味的減脂餐！

4. 柚香雞湯

台灣人最喜歡喝雞湯滋補養身，而清爽的柚香與美味的雞湯竟能搭配出另一層鮮甜風味。完美的季節限定湯品這樣做，將三隻雞腿以熱水川燙熟並撈出，加入柚子肉、薑片再放入雞腿至鍋中，加水蓋過所有食材並放入電鍋，用約兩杯水蒸，電鍋跳起後，加入海鹽調味，再用兩杯水蒸，再跳起後即完成。

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5. 檸檬柚子果凍

最後，儂編要來推薦甜品控會喜歡的檸檬柚子果凍，將柚子果肉與水放入食物調理機攪打混合，把混合物、水、洋菜粉、糖與檸檬汁放入湯鍋中，拌勻後再開火煮滾，至約滾一至二分鐘後熄火，趁溫熱倒入容器中，放涼後再放入雪櫃冷藏，四小時候就有冰涼的果凍可以吃囉。

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【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】