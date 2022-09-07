水果保存｜西瓜切開保存不當或致敗血病！糖分高易生菌1種人高危

天氣炎熱，吃顆冰冰涼涼的西瓜最消暑，但許多人經常會先把西瓜切好，放了很久才吃，或是沒有吃完又放回雪櫃，時間一長，細菌滋生的風險就愈高，若沒有妥善保存還可能引發敗血症！



根據《招名威教授 毒理威廉》Facebook粉絲專頁指出西瓜若切好，沒有當下吃完，可能會引發敗血症，原因為沒吃完的西瓜跟空氣接觸後，被飄浮在空氣中的細菌跟霉菌附著，或使用不乾淨的的粘板和刀具，容易造成微生物污染，若是免疫功能不全、有病在身的人，或是老年人等族群，都可能會因血液中入侵的細菌而引發敗血症。

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所以，要避免細菌被吃下肚，食物的保存尤其重要，台灣中原大學生物科技學系副教授招名威表示，就算是用保鮮膜包著，切完放在保鮮盒裡，或放在雪櫃裡，其實時間只要一長，滋生細菌的風險都很高，畢竟西瓜這種高糖分的水果，微生物特別喜愛。

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發炎及接受抗生素治療者高危 或生抗藥性

此外，若本身就有發炎相關疾病在接受治療，且正在使用抗生素的患者，只要在飲食上稍不注意，就可能增加二次感染的機率，敗血症發生的機率也會偏高，發生後，細菌也可能會對抗生素產生抗藥性，就會變得更難消滅。因此招名威提醒民眾，不只是西瓜，若在其他食物的保存上和使用的刀具上多加注意，就可以大大降低致病的風險。

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