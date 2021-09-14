文旦柚子｜白柚、紅柚、蜜柚哪種最營養？集養顏美容防癌3大好處

中秋佳節即將到來，也正是吃文旦、柚子的季節！你愛吃白柚、紅柚、蜜柚，還是文旦呢？不過，台灣營養師高敏敏提醒，小小瓣的柚子，很容易過量食用，千萬要小心不要熱量攝取過多了。



文旦、柚子營養比一比，高敏敏分析，每100g的文旦、柚子，熱量及營養素：

▼文旦、柚子營養（按圖看清👇👇👇）

+ 5

紅肉柚（又稱紅肉西柚）

- 熱量：48kcal

- 膳食纖維：1.6g

- 維他命A總量：1150 IU

- 維他命C：31.2mg

- 礦物質鉀：135mg



西施蜜柚

- 熱量：38kcal

- 膳食纖維：1.3g

- 維他命A總量：0 IU

- 維他命C：57.8mg

- 礦物質鉀：175mg



白柚

- 熱量：36kcal

- 膳食纖維：1.2g

- 維他命A總量：0 IU

- 維他命C：54.5mg

- 礦物質鉀：151mg



文旦

- 熱量：31kcal

- 膳食纖維：1.3g

- 維他命A總量：0 IU

- 維他命C：51.1mg

- 礦物質鉀：132mg



相關文章：【文旦柚子】皮薄核細愈老愈甜！挑選文旦5貼士教3刀法簡單開柚子👇👇👇

+ 9

文旦、柚子3大好處

1. 排便超順暢

文旦、柚子一瓣一瓣的果肉，都是滿滿的膳食纖維，幫助排便超順暢。

2. 養顏美容、防癌

文旦、柚子富含維他命C，養顏美容之外，還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。

3. 提升新陳代謝

文旦、柚子富含送維他命B1、B2，幫助新陳代謝。

文旦熱量最低

高敏敏提醒，一份文旦、柚子大約8分滿碗，熱量有60大卡。以小顆的老欉文旦為例，大約6瓣是100g，將近2/3顆的果肉，熱量約33大卡；如果是大顆一點的白柚、紅柚或蜜柚，熱量就會比較高。

相關食譜：【柚子大蝦沙律食譜】泰式沙律汁酸辣鹹香 醒胃惹味自製零難度

柚子大蝦沙律食譜

延伸閲讀：

柚子配藥有交互作用，別以為分開吃就沒事！除了柚子，這些水果也危險

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」