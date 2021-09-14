文旦柚子｜白柚、紅柚、蜜柚哪種最營養？集養顏美容防癌3大好處

中秋佳節即將到來，也正是吃文旦、柚子的季節！你愛吃白柚、紅柚、蜜柚，還是文旦呢？不過，台灣營養師高敏敏提醒，小小瓣的柚子，很容易過量食用，千萬要小心不要熱量攝取過多了。
文旦、柚子營養比一比，高敏敏分析，每100g的文旦、柚子，熱量及營養素：
▼文旦、柚子營養（按圖看清👇👇👇）
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紅肉柚（又稱紅肉西柚）
- 熱量：48kcal
- 膳食纖維：1.6g
- 維他命A總量：1150 IU
- 維他命C：31.2mg
- 礦物質鉀：135mg
西施蜜柚
- 熱量：38kcal
- 膳食纖維：1.3g
- 維他命A總量：0 IU
- 維他命C：57.8mg
- 礦物質鉀：175mg
白柚
- 熱量：36kcal
- 膳食纖維：1.2g
- 維他命A總量：0 IU
- 維他命C：54.5mg
- 礦物質鉀：151mg
文旦
- 熱量：31kcal
- 膳食纖維：1.3g
- 維他命A總量：0 IU
- 維他命C：51.1mg
- 礦物質鉀：132mg
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文旦、柚子3大好處
1. 排便超順暢
文旦、柚子一瓣一瓣的果肉，都是滿滿的膳食纖維，幫助排便超順暢。
2. 養顏美容、防癌
文旦、柚子富含維他命C，養顏美容之外，還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。
3. 提升新陳代謝
文旦、柚子富含送維他命B1、B2，幫助新陳代謝。
文旦熱量最低
高敏敏提醒，一份文旦、柚子大約8分滿碗，熱量有60大卡。以小顆的老欉文旦為例，大約6瓣是100g，將近2/3顆的果肉，熱量約33大卡；如果是大顆一點的白柚、紅柚或蜜柚，熱量就會比較高。
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延伸閲讀：
柚子配藥有交互作用，別以為分開吃就沒事！除了柚子，這些水果也危險
【本文獲「TVBS」授權轉載。】
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