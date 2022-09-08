香蕉防癌｜研究指未熟青蕉60%癌症預防率！抗性澱粉高還有冷飯豆

一項為期20年的研究指出，未熟透青香蕉中的抗性澱粉，預防食道癌、胃癌、膽道癌、胰臟癌及十二指腸癌等消化道癌症，效果特別好，其他癌症也都有60％的預防率。



此研究刊登於醫學期刊《癌症預防研究》（Cancer Prevention Research）。

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研究：抗性澱粉可預防消化道癌症

台灣營養師程涵宇指出，抗性澱粉是一種不會在小腸中消化的碳水化合物，而是在大腸中才會發酵成為腸道好菌的營養，作用如同消化系統中的膳食纖維；抗性澱粉不同於一般澱粉，不但熱量低且具有多種健康益處。

程涵宇說明，研究證實，抗性澱粉可以通過改變膽酸的細菌代謝，並減少可能損害 DNA，最終降低癌症的發生機率，特別是消化道相關癌症。

青香蕉、燕麥、豆類都含有抗性澱粉

程涵宇表示，抗性澱粉存在於多種天然食物中，一根青香蕉的抗性澱粉含量約4.7g，平均每100g的青香蕉含抗性澱粉3.5g；另外，燕麥、麥片、熟燕麥抗性澱粉含量有3.6g ，而豆類、豌豆的抗性澱粉更高，每100g約有5g。

此外，煮熟放冷的白飯、意粉、薯仔，抗性澱粉含量更會增加。一項研究將剛煮熟的白飯與冷藏24小時重新加熱的白飯進行比較，結果發現，白飯煮熟放冷的抗性澱粉含量，高出剛煮熟的米飯的2.5倍。

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乳膠過敏者 吃青香蕉易腸胃不適

程涵宇提醒，對乳膠過敏的乳膠水果綜合症者，吃青香蕉後容易出現脹氣、放屁、便秘等腸胃不適， 就可以改吃豆類、燕麥，也可以攝取抗性澱粉，預防消化道相關癌症。

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