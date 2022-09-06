防癌食物｜蔬果汁少吃飯助防癌？專家解3迷思推5類食物抗炎防腫瘤

台灣衛福部日前公告2021年台灣人死因統計結果，癌症位居十大死因之首，而過去40年來，癌症更是從未離開第一名的寶座，如何預防癌症也愈來愈受關注。



台灣營養醫學專家劉博仁提醒，若出現體重莫名減輕、耳朵莫名痛不停、一直食慾不振且噁心想吐、身體長出不明腫塊、聲音突變沙啞、傷口久不癒合、大小便不正常出血、皮膚發癢找不出原因、痣發生明顯變化、更年期後陰道出血等10大症狀，即有罹癌可能。

5大超級防癌食物（按圖👇👇👇）

+ 12

而人體一天會產生數千個癌細胞，為什麼有人會得腫瘤，有人卻平安無事？癌細胞又該如何消滅呢？事實上，癌症與飲食習慣息息相關，吃對食物不但有助提升免疫力，還可以減低罹癌風險，對此，劉博仁建議民眾多攝取5種防癌、3種抗癌食物，並破除坊間常見的3大癌症迷思。

喝蔬果汁防癌可行嗎？醫師破除癌症3大常見迷思

1. 水果、蔬菜汁可以防癌抗癌？

蔬果含有豐富的營養素，對維持人體健康有極大幫助，同時也能防癌與抗癌，但如果把蔬果打成汁來喝，效果恐怕會大打折扣。劉博仁強調，雖然蔬菜有大量纖維質，水果則富含維他命C等營養素，但兩者打成汁後，升糖指數都會變高，高糖分的蔬果汁吃多不僅易發胖，還可能引起心血管疾病，尤其水果的甜度太高，如果一定要打成汁，須將水果減量。

劉博仁提醒，盡量吃原型食物，且一天至少要吃6份蔬菜（約3碗），多吃蔬菜補充纖維質，有助減少大腸瘜肉、腫瘤的發生。

2. 少吃飯能餓死癌細胞？

如果少吃點飯，讓癌細胞「吃不飽」，是不是就能餓死它們？劉博仁直言，減少攝取澱粉有助減重，但想藉此餓死癌細胞，絕對「沒這回事」！少吃飯、澱粉可讓體內胰島素抗阻下降，達到瘦身效果，符合減糖飲食的概念，但沒那麼容易餓死癌細胞。值得注意的是，人體不能完全沒有碳水化合物，若平時攝取量是50至60％，可減到20至40％，並補充足夠的蔬菜和蛋白質，反而會讓大腦運作更靈活、清晰。

3. 抗發炎吃藥比吃食物有效？

劉博仁指出，有些外國研發的抗發炎藥物服用後會產生副作用，像是有些人透過服用止痛、消炎藥「阿斯匹靈」來預防大腸瘜肉，卻出現胃出血、胃痛等症狀。其實，想要抗發炎，只要讓身體消化、吸收對的食物，效果比吃消炎藥還要好。

但究竟吃哪些食物才對身體有幫助呢？劉博仁也推薦5種防癌及3種抗癌食物。

預防乳癌5大飲食挑選原則（按圖）

+ 5

相關文章：抗癌食物｜台歌手40歲乳癌病逝 豆漿鯖魚高蛋白5飲食法助防乳癌

5大防癌超級食物！有助抗發炎、預防腫瘤生成

1. 十字花科

西蘭花、椰菜、大小白菜、青白菜等蔬菜都屬十字花科，它們含有特殊的營養素——異硫氰酸鹽，能加強肝臟的排毒機制，加速代謝塑化劑、環境荷爾蒙等致癌物質。

此外，用對方法烹調蔬菜能減少52％致癌物，像是西蘭花、蘆筍、洋蔥、薯仔、翠玉瓜、蘿蔔等，最好使用水煮（可加點好油幫助人體吸收蔬菜內的化合物）、清蒸、中低溫小火油水炒、小火慢燉等方式，煎、炒、烤、炸則少用，因為這些做法會破壞蔬菜的纖維，以及有助抗氧化的葉黃素、胡蘿蔔素等植化素，劉博仁也直言，「炸蔬菜絕對完蛋」，而烤蔬菜可去除表面烤焦處，食用沒變色的部分。

2. 大蒜

有些人相當抗拒大蒜特殊的氣味，但大蒜內的大蒜素、大蒜烯不但能抗菌，還可預防細胞DNA鍵結斷裂，因此常吃大蒜有助減少大腸瘜肉及大腸癌發生的機率，也有研究認為，大蒜有抑制幽門桿菌的效果。

3. 菇類

菇類富含多醣體，這種葡萄糖聚合物可促進腸道旁的淋巴結活化，對於抗癌很有幫助，女性多吃菇類，還可降低60％至70％罹患乳癌的機率。劉博仁也強調，吃菇對女性私密處不好、痛風患者不能吃菇等都是錯誤的迷思，事實上，菇類除了可提升免疫系統、抗發炎、抗菌，當中的麥角固醇還可轉換為人體所需的維他命D2，好處非常多。

香菇嘌呤功效（按圖）

+ 2

相關文章：長壽食物｜冬菇含1物質助血管年輕逾廿年！5功效助防癌點煮最好？

4. 中小型海魚

相較於淡水魚，海魚具有較多對人體有益的EPA與DHA，有助抗發炎、預防腫瘤形成，劉博仁也表示，台灣醫學中心研究發現，旗魚、吞拿魚、鯊魚、圓鱈等大型魚的汞含量高，長期食用容易發生汞中毒，因此食用三文魚、鯖魚、秋刀、竹筴魚等中小型海魚相對較安全。

5. 好的油脂

Omega-3與Omega-9是對人體很好的不飽和脂肪酸，其中，Omega-9可從苦茶油、牛油果油、橄欖油、玄米油等油類攝取，這些油的油酸較高，有助預防心血管疾病，而常見的Omega-3包含EPA和DHA，透過吃魚或魚油即可攝取，能幫助抗癌，素食者則可從紫蘇油、亞麻仁籽油中適量補充ALA，並轉換成人體所需的EPA和DHA，達到抗發炎的效果。

劉博仁也提醒，選對好油可避免罹患肺癌！由於油受到光線照射易變質，最好選購暗色玻璃瓶裝的產品，少用塑膠瓶裝油，而冷壓初榨油完整保留營養素，可用於涼拌，但不適合煎炒，若要煮菜，使用葡萄籽油、葵花籽油等發煙點較高的油為佳。

戰勝癌症，營養不可少！患者抗癌必備3種黃金食材

1. 好的蛋白質

劉博仁認為，日常飲食少吃點碳水化合物並不影響健康，但絕不能犧牲蛋白質，不過現代人容易吃下過量的牛肉、豬肉等紅肉蛋白，因此癌友可多吃雞、鴨、魚等白肉蛋白，或從豆漿、毛豆、豆腐中獲取植物蛋白。

蛋白質7大好處（按圖）

+ 3

相關文章：蛋白質｜8款高蛋白蔬菜毛豆含量=蛋1.8倍 7大好處日食幾多不過量

2. 好油

人體有15％是油，而大腦的組成則有60％是油，因此攝取含有Omega-3與Omega-9的好油，有助維持記憶力，同時還能達到抗癌的效果，劉博仁解釋，一般餐廳多使用調和油、沙律油等Omega-6含量高的油，吃多易促使身體發炎，建議癌友一天至少有一至兩餐在家用好油進行料理，對健康有非常大的影響。至於有些人會吃保健食品補充Omega-3，但如果沒有控制Omega-6的攝取量，保健食品的效果仍有限。

3. 營養素補充

除了綜合維他命、魚油外，劉博仁也建議癌友每天補充下列營養素：

益生菌：不只能抗過敏，對化療、放射治療、標靶藥物等治療都有輔助效果，還能進行腸道黏膜調整，平衡腸道好、壞菌比例。

維他命D3：除了預防骨質疏鬆，也有抗癌、抗發炎的效用。

硒：肝臟的解毒酵素谷胱甘肽中，有一重要因子「硒」，能有效預防乳癌、甲狀腺癌、大腸癌等病症，可從大蒜與堅果攝取。

維他命C：提升白血球抗自由基的能力。

鋅：強化免疫系統。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：常吃這些食物，就能殺死癌細胞！名醫揭5大超級防癌食物，多吃4種魚抑制身體發炎】