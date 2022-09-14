凍齡飲食｜60歲杜德偉獲讚似30！7習慣抗衰老1招延緩細胞老化

60歲男星杜德偉，日前登上陸綜《披荊斬棘的哥哥2》，他也是最年長的參賽者；但凍齡的外表及身材，讓網友紛紛表示「杜德偉狀態和30歲一樣，幾十年如一日」，稱讚他是不老男神。



杜德偉公開不老秘訣

事實上，杜德偉曾透露，自己並非「凍齡」，而是保持自律，讓身體維持最好的狀態。舉例來說，他每餐定時定量，日常飲食相當清淡，平時少吃油、鹽、醬、醋、炸、烤、辣等重口味食物，一年四季只喝熱飲、極少吃冰。

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重口味飲食端粒縮短 加速身體老化

台灣營養師程涵宇指出，飲食清淡確實老得慢，2014年美國心臟協會在預防流行病學的營養、身體活動及代謝科學會議上，發表「減少鈉攝取可以減緩衰老」的相關研究。

程涵宇表示，研究發現，高鈉攝取量對端粒長度有顯著影響，攝取高鈉食物對端粒長度有負面影響，且高鈉攝取量與肥胖可能協同作用，造成身體發炎反應，同時加速細胞老化；肥胖者對鹽的敏感性增加，也會加速端粒縮短，而端粒長短可作為老化的關鍵指標。

另外，飲食多攝取燒烤、油炸等食物，糖化終產物AGEs會增加10～100倍，糖化終產物是形成新陳代謝的一部分，但組織及循環中達到過高的AGEs，會導致自由基及身體發炎反應，將加速老化，甚至罹患疾病。

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高鈉增失智症、糖尿病及心臟病風險

所謂的端粒是染色體末端，具有特定的長度，隨著年齡的增長，端粒逐漸縮短，導致DNA受損，不但可視為衰老速度的關鍵，對於染色體穩定性也很重要。

除了高鈉攝取量影響端粒長短外，包括：吸煙、缺乏運動、體脂高等因素，也會加速端粒縮短。程涵宇進一步說明，端粒不只是老化的關鍵指標，研究也發現，端粒縮短也會增加失智症、糖尿病及心臟病等，與年齡有關的疾病的機率。

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養成7招良好生活習慣

杜德偉保持自律，落實在每餐定時定量上。程涵宇表示，研究發現，良好生活習慣者的平均端粒較長，而每餐定時定量、規律運動、控制體重、適時放鬆、紓緩壓力、充足睡眠，以及攝取良好的飲食習慣，如地中海飲食、攝取Omega-3脂肪酸及維他命D，都是屬於良好的生活習慣。

另外，杜德偉提到，平時通常喝熱飲、極少吃冰。程涵宇分析，維持良好的皮膚及身材，首先要攝取足夠的水分，可以增加新陳代謝，將營養及氧氣輸送到細胞，並有助於清除體內廢物，提高消化功能及預防便祕，且多喝水可以提高運動表現，並讓一整天充滿活力；而水的溫度高低，對健康影響不大，主要是冰品通常含有糖分，攝取過量也會加速老化。

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