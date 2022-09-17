洗蔬果貼士｜切完洗或洗完切？台農委會教8類蔬果洗法免攝入農藥

煮飯前一定會洗菜，但你知道應該要「先洗菜再切菜」還是「先切菜再洗菜」嗎？這兩個步驟的順序看似影響不大，實際上卻直接關係到食安健康，台灣行政院農委會特地整理8大蔬果種類的清洗方式，順序錯誤恐怕會把殘留的農藥吃下肚！



先切再洗vs先洗再切有何差異？台灣農委會曝正確解答

台灣行政院農委會於Facebook發文指出，如果「先切再洗」，包含把蔬果切段、蒂頭切掉、去皮等，都容易使蔬果表面的農藥殘留，從切口處滲入組織，導致食用料理時容易把農藥殘留吃下肚；而「先洗再切」的話，要切記不用加鹽水、梳打粉或蔬果清潔劑，只要使用乾淨的流動清水洗淨表層，再進行截切，就能吃到最健康、最新鮮的食材。

8大種類蔬果清洗方式（按圖👇👇👇）

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針對蔬果清洗方式，台灣農委會也特地整理了詳細步驟：

1. 小葉菜類

這類蔬菜容易在凹面處帶有泥沙殘留，因此要先一片一片撥開後再清洗才乾淨。例如小棠菜（青江菜）、蔥等。

2. 包葉菜類

必須先將最外層的2至3片葉子去除，再將每一片菜葉撥開清洗。例如椰菜。

3. 果菜類

蒂頭不能先去掉，需要先清洗乾淨後，再將蒂頭去除。例如甜椒、茄子。

按圖睇清洗秋葵方法︰

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4. 根菜類

面對需要削皮的蔬果，有些人會先削皮再清洗，但正確步驟是先清洗乾淨後再把外皮去除。例如薯仔、番薯、蘿蔔。

5. 瓜菜類

先清洗乾淨過後，才去除頭尾和種籽。例如苦瓜。

6. 豆菜類

一樣先清洗乾淨後，再去除頭尾及老絲。例如豆子。

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7. 小漿果類

舉例如提子、士多啤梨，提子連梗剪下後再清洗，士多啤梨則是清洗完再去除蒂頭。

8. 水果類

蘋果、柑橘、梨子等帶皮水果，應清洗乾淨後再去皮。

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