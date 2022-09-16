腸躁症飲食｜7款高腹敏水果易致腹脹肚瀉！1飲食原則8成患者改善

以台灣為例，全台灣約250萬人有腸躁症問題，不僅讓人身體不適，也影響工作、社交、降低生活品質。而治療腸躁症除了藥物之外，飲食也是一大重點，醫師提醒，夏季的西瓜、芒果、水梨、荔枝、李子、桃子、蓮霧，都屬於易脹氣的高腹敏水果，腸躁症患者最好少吃。



86％患者透過低腹敏飲食可改善症狀

台灣胃腸肝膽科醫師賴佳業表示，低腹敏飲食是第一線治療腸躁症的方式，原理就是藉由避免特定經消化後容易產氣的食物，來改善腹痛、腹脹及腹瀉問題，68％～86％的腸躁症患者，可以藉由低腹敏飲食改善症狀。

夏天水果熱量（點圖放大👇👇👇）

+ 9

相關文章：水果陷阱 | 西瓜低卡過火龍果？愈甜愈高卡是錯13款生果熱量清單

什麼是低腹敏飲食？

他解釋，腹敏飲食FODMAP diet代表五大類食物，分別為：

F：Fermentable，可發酵。

O：Oligosaccharides，寡醣、半寡糖。

D：Disaccharides，雙醣（蔗糖、乳糖）。

M：Monosaccharides，單醣（果糖）。

P：Polyols，多元醇。



如果上述成分含量高，就稱為高腹敏飲食、含量低則為低腹敏飲食，一般來說，豆類、小麥製品、乳製品都屬於高腹敏食物，腸躁症患者須盡量避免。

預防胃痛胃脹，避免5類高腹敏食物，按圖了解︰

+ 6

相關文章：水果陷阱 | 西瓜低卡過火龍果？愈甜愈高卡是錯13款生果熱量清單

夏季高腹敏水果要少吃

而夏季盛產的水果當中，也有些屬於易產氣的高腹敏水果，像是西瓜、芒果、水梨、荔枝、李子、桃子和蓮霧，有腸躁症或吃東西容易脹氣的人，不適合吃太多。

如何進行低腹敏飲食？

賴佳業建議，低腹敏飲食可以分三個階段進行，第一階段是完全低腹敏期，只吃低腹敏食物持續2～6週。第二階段為重新適應期，逐項嘗試高腹敏食物8～12週，但一次只嘗試一種高腹敏食物。第三階段就是個人化期，找到最適合自己的食物，持續食用。

延伸閲讀：

10種水果遠離腸躁症！「低腹敏飲食」改善腹痛、腹瀉、便祕 營養師教你這樣吃

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」