豬肉食譜｜韭菜花豬肉丸簡單好下飯　1個動作肉丸塑型免搓免匙羹

小時候，奶奶常常做這種豬肉丸，記得當時，能配上好幾碗白米飯，吃得不亦樂乎。 但隨著時間流逝，回家的時間愈來愈少，竟開始回憶起這小時候的味道。 在看到這篇文章後，讓小編也忍不住動手製作。



台灣網友Mia Hsu 在Facebook廚藝公社發文，分享韭菜花豬肉丸的做法。

韭菜花豬肉丸食譜（按圖）

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材料：

豬絞肉：400g

韭菜花：1小把

醬油：1湯匙

醬油膏：1湯匙

鹽巴：1小匙

芝麻油：1小匙



做法：

1. 韭菜花切小小段備用。

2. 將豬絞肉、韭菜花、醬油、醬油膏、鹽巴、芝麻油通通放入調理盆，戴手套用手將所有材料抓拌均勻並產生黏性，大約抓拌五分鐘就可以了。

3. 燒一鍋熱水。

4. 用虎口將絞肉料擠出一個圓形，沒有很圓就稍微用手調整一下。(我第一次做豬肉丸，用虎口擠完後就漂亮的只有兩三顆，技術不好待加強。)

5. 水滾後，就將一顆顆的絞肉球下鍋煮，煮到浮起來，可愛的韭菜花豬肉丸就完成啦！

6. 放涼後可以冷凍保存喔！



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豬肉丸可以加的材料有很多，韭菜、椰菜、香菇、洋蔥、紅蘿蔔、芹菜、沙葛、芋頭…等很多很多，運用手邊現有的食材做出自己喜愛的豬肉丸口味，健康又美味喔！

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】