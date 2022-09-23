豬肉食譜｜韭菜花豬肉丸簡單好下飯 1個動作肉丸塑型免搓免匙羹
撰文：爆料公社
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小時候，奶奶常常做這種豬肉丸，記得當時，能配上好幾碗白米飯，吃得不亦樂乎。 但隨著時間流逝，回家的時間愈來愈少，竟開始回憶起這小時候的味道。 在看到這篇文章後，讓小編也忍不住動手製作。
台灣網友Mia Hsu 在Facebook廚藝公社發文，分享韭菜花豬肉丸的做法。
韭菜花豬肉丸食譜（按圖）
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材料：
豬絞肉：400g
韭菜花：1小把
醬油：1湯匙
醬油膏：1湯匙
鹽巴：1小匙
芝麻油：1小匙
做法：
1. 韭菜花切小小段備用。
2. 將豬絞肉、韭菜花、醬油、醬油膏、鹽巴、芝麻油通通放入調理盆，戴手套用手將所有材料抓拌均勻並產生黏性，大約抓拌五分鐘就可以了。
3. 燒一鍋熱水。
4. 用虎口將絞肉料擠出一個圓形，沒有很圓就稍微用手調整一下。(我第一次做豬肉丸，用虎口擠完後就漂亮的只有兩三顆，技術不好待加強。)
5. 水滾後，就將一顆顆的絞肉球下鍋煮，煮到浮起來，可愛的韭菜花豬肉丸就完成啦！
6. 放涼後可以冷凍保存喔！
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豬肉丸可以加的材料有很多，韭菜、椰菜、香菇、洋蔥、紅蘿蔔、芹菜、沙葛、芋頭…等很多很多，運用手邊現有的食材做出自己喜愛的豬肉丸口味，健康又美味喔！
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