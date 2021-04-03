豬肉料理｜2種吃法補維他命B消除疲勞　洋蔥豬肉勾芡更顯鮮嫩多汁

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-03 15:02

豬肉富含可消除疲勞、恢復精神的維他命B1，而且極易入手，每天都可納入菜單中，而富分量感的豬排光是香煎一下就很好吃，忙碌時能迅速上桌。

洋蔥豬肉

餐桌上的經典料理洋蔥豬肉，只要加點勾芡將豬肉的美味鎖在裡面，就能變得鮮嫩多汁，以菠菜鋪底，就能同時攝取到肉類和蔬菜，營養加倍！

材料

豬肩里肌肉400g 洋蔥（呈放射狀縱切成月牙形）1顆 太白粉10g 蔥薑油20g

醬料：蘋果沾醬80g、菠菜1把、關島醬40g

▼如何煮出洋蔥豬肉（點擊下圖看清！👇👇👇）

做法

1. 豬肩里肌肉撒上太白粉。 2. 在熱好的平底號鍋中倒入蔥薑油，再放入(1)，炒至7分熟後取出。 3. 同一口平底鍋中放入洋蔥，以中火炒軟後取出。 4. 將醬料放入3的平底鍋中，煮沸後再放入(2)的豬肉和(3)的洋蔥，拌炒均勻。 5. 燒一鍋足量的沸水，放入一點鹽，快速汆燙菠菜，然後擰乾水分，切成5-6cm長，拌上關島醬。 6. 將(5)鋪在盤中，再放上(4)。

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醬烤豬排

材料（2人份）

豬里肌肉150g、蒜油6g、鹽3g、胡椒適量

德州烤肉醬

胡椒適量 番茄醬100g 醬油1小匙 香草（羅勒、百里香、意大利番茜、迷迭香等）適量 番茄罐頭1/5罐 蜂蜜10g 檸檬皮（磨成碎屑）1/6顆份

▼如何煮出醬烤豬排（點擊下圖看清！👇👇👇）

做法

1. 抓一小撮鹽、胡椒，撒在豬里肌肉上備用。 2. 在熱好的平底鍋中倒入蒜油，煎1的豬里肌肉。 3. 以中火∼大火煎好豬肉的兩面，然後轉小火慢慢煎熟。 4. 將豬里肌肉、蒜油、鹽、胡椒放入容器中，拌勻。 5. 將凱薩沙律醬、黃芥末醬、喼汁分別放入容器中，然後和(4)排在一起，提供不同的醬料選擇。 6. 將(3)盛盤，旁邊放上搭配的沙律，再沾喜歡的醬料享用。

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