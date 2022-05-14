韭菜營養｜補腎助抗癌防便秘　韭菜盒子涼拌炒必學3道簡單料理

韭菜是許多傳統小吃中常見的內餡，不管是水餃、鍋貼，還是水煎包，都能看見它的蹤影，其獨特滋味有助去除豬肉、海鮮或雞蛋腥味，緩解油膩感。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



不僅如此，韭菜還具有多種營養成分與健康功效，就讓《Hello醫師》帶你一起了解，並提供3道令人垂涎三尺的韭菜料理食譜，感受不可或缺的料理黃金配角——韭菜的魅力！

韭菜有哪些營養成分？（按圖了解👇👇👇）

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韭菜（Chinese leek）屬於蔥科，為一種多年生草本植物，全年都能生長，至少可以連續採收2年，因而將其稱作「韭菜」，與中文的「久」同為諧音，象徵長長久久，為圍爐常見菜餚之一。

由於韭菜葉片顏色鮮綠、細長而扁，味道獨特且略為辛辣，農夫會將它種植在田地附近，作為天然的驅蟲劑。

綠色蔬菜中多含有類黃酮素及花青素，而韭菜也不例外，其含豐富膳食纖維、維他命A、維他命B1、B2、C、β-胡蘿蔔素、鈣、鋅和磷等營養成分。

抗癌又助排便！韭菜功效、禁忌大揭密

韭菜與青蔥、洋蔥相同，皆為蔥屬科，內含豐富的有機硫化物，其為優秀抗氧化劑，能防止活性氧造成細胞氧化，協助去除體內致癌物質，適量攝取有助降低罹患胃癌、大腸癌、皮膚癌、肺癌的風險。

另外，韭菜屬於高膳食纖維蔬菜，相較於家家戶戶必吃的椰菜，膳食纖維含量高了近2倍，且韭菜熱量也不高，每100克僅含27卡，食用韭菜不僅能促進腸道蠕動，預防便秘，還有助減肥，好處眾多。

以中醫的角度來看，韭菜也具有補腎、補脾、補陽虛之功效，可作為調理體質之用，但如果民眾平時有嘴巴乾燥、睡不好等問題，就不建議食用韭菜。 台中榮總傳統醫學科主任蔡嘉

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在家也能輕鬆做！公開3道韭菜料理食譜

想要在家品嚐健康又美味的韭菜料理嗎？不妨跟著以下的製作步驟一起做做看！

1. 韭菜盒子

在諸多韭菜料理中，韭菜盒子可算其中經典。製作韭菜盒子所需的食材包括：韭菜半斤、冬粉2把、香菇15朵、乾木耳2把、雞蛋5顆、豆乾15片、鹽1小匙、醬油1大匙、櫻花蝦1碗、白胡椒粉適量、麻油3大匙、油少許、麵粉600克、橄欖油50克、滾水300毫升、冷水100毫升、鹽少許，製作時間約1小時。

以下為韭菜盒子的作法：

👉 步驟1：將香菇、乾木耳泡水軟化後，各自以食物料理機打碎、韭菜洗淨切段約1公分、豆乾切丁各邊長約0.5公分。

👉 步驟2：加入少許油炒出香味，冬粉泡水軟化後剪斷約1個指節長段；雞蛋打散後油鍋煎成碎蛋花（一邊加熱一邊攪拌），將所有內餡與調味料攪混合均勻。

👉 步驟3：300毫升的滾水加50毫升的冷水後與過篩麵粉、鹽、橄欖油混合成燙麵團，餘下50ml冷水視濕度與揉麵手感斟酌，將麵團揉至光滑勻稱，濕布或保鮮膜蓋住醒麵半小時厚後，分成適當大小擀平，作為韭菜盒子包覆外皮。

👉 步驟4：將調味好的內餡包入，傳統扇形或餡餅形狀皆可，並於平底不沾鍋抹上少許油，陸續煎熟即可上桌。



2. 涼拌韭菜

涼拌韭菜所需的食材有：韭菜180克、蒜2瓣（切末）、辣椒1根（切末）、芫荽（切末）。

料理時間僅約5分鐘，有空不妨按照以下的製作方法一同做出好吃的涼拌韭菜吧！

👉 步驟1：將洗淨的韭菜放入滾水中燙熟（因根部較不易熟，建議先將根部入鍋）。

👉 步驟2：燙熟的韭菜撈起瀝乾再切段。

👉 步驟3：鍋中入油，炒香蒜末及辣椒末；加入素蠔油及糖炒香後熄火。

👉 步驟4：加入檸檬汁及芫荽拌一拌，可酌量加1~2匙冷開水拌（檸檬汁也可以用烏醋取代，依個人口味調整用量），最後將醬汁淋在切段的韭菜上即完成。



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3. 三鮮炒韭菜

三鮮炒韭菜所需的食材包含：蝦仁半斤、花枝半隻、五花肉100課、韭菜1把、蒜頭3~4顆、米酒1小杯、沙茶醬適量、砂糖適量、鹽少許等調味料。

以下為三鮮炒韭菜的料理步驟：

👉 步驟1：將蝦仁及花枝汆燙，並把備好的五花肉切成肉絲。

👉 步驟2：在鍋中加入適量的油後，放入肉絲翻炒，並加入少許鹽攪拌均勻。

👉 步驟3：將炒熟的肉絲盛起後，再開始翻炒蒜末至金黃色。

👉 步驟4：放入韭菜、豬肉、花枝、蝦仁及米酒稍微攪炒後，蓋上鍋蓋悶一下。

👉 步驟5：加2匙味精、3匙糖及2匙沙茶醬入鍋翻炒後，即可盛盤。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：多吃韭菜能抗癌！揭密韭菜功效、禁忌，3道韭菜料理簡單】

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