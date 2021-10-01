揀韭菜貼士｜小韭菜口味較清淡不嗆辣　4大挑選秘訣尾巴不要枯黃

今天一起學習複雜的「韭菜家族」，韭菜、韭黃、韭菜花都是同一株植物。韭菜是可食用的莖葉，如果成長的過程都沒曬到太陽，缺乏葉綠素，就會變成韭黃，中間的花蕾花莖就是韭菜花。它是百合科蔥屬，又稱為長生韭、懶人菜、扁菜，所以就落入了葷菜的條件，同樣的硫化物會讓人生吃口氣大，熟吃容易衝動的。



韭菜色澤必須鮮綠，有股特殊的氣味，有的人就喜好這味，韭菜水餃、韭菜盒子、韭菜蝦仁、韭菜豬肝……市場韭菜有分為大韭菜與小韭菜。大韭菜口味較重，辛辣感強，常用於韭菜水餃這類氣味強烈的。小韭菜口味較清淡，台灣南部少婦們更為喜愛，用於一般炒配菜使用。

按圖看韭菜6大好處：

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韭黃則是呈現金黃色的莖葉，因為種植時的工序更為麻煩，在清朝時可是被當作「貢韭」，也就是專門貢給皇上的食材！所以在市場韭黃的價格會高於韭菜。韭菜是多年生的植物，所以收成時，直接從底部切斷，保留部份的根莖，生命旺盛的它自然而然地就會繼續重新生長，這個源源不絕的長出來的過程，也就是俗稱的「割韭菜」，所以用在股市、幣圈、直銷就十分的貼切了。

如果少婦有每天都被「飢渴老公」或「恐怖情人」強索吻的困擾，可以咀嚼一點，有效！超級強的退奶食材，產婦還在哺乳期間時，不可食用韭菜，會有立即見效的效果，無效退費！

▼韭菜挑選原則（按圖看清👇👇👇）

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1. 尾巴不要枯黃

2. 翠綠保有彈性（拿尾巴伸直不垂下）

3. 切割段面新鮮不要氧化過度

4. 重口味的挑大韭菜，怕嗆辣的選小韭菜



▼韭菜盒子材料及食譜（點擊下圖看清👇👇👇）

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