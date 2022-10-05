防癌飲食｜十字花科蔬菜不只椰菜西蘭花　4功效助防癌點食有益？

撰文：尹嘉蔚
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十字花科蔬菜4大功效，有助預防至少5種癌症；營養篩建議3種方法保留珍貴營養。

十字花科蔬菜有哪些？

食品科學期刊《食物與功能》（Food and Function）曾指出，十字花科蔬菜含有豐富的抗癌成分，有助降低患肺癌與腸胃相關癌症的風險。十字花科蔬菜中，較多人認識西蘭花、椰菜花，其實還包括了椰菜、芥菜、大白菜（黃芽白）、小白菜、青江菜（小棠菜）、大頭菜（蕪菁）、白蘿蔔、櫻桃蘿蔔、芥藍菜（羽衣甘藍）及芝麻葉等，它們含豐富的維他命C及胡蘿蔔素，並有多種植物化學物質（植化素），例如蘿蔔硫素、異硫氰酸酯等。

十字花科蔬菜中，較多人認識西蘭花、椰菜花，其實還包括了椰菜、大白菜（黃芽白）、小白菜、白蘿蔔、羽衣甘藍等。（Unsplash）

四大功效助防癌減婦科病

台灣營養師廖容綺於社交網站也指出，十字花科蔬菜中極為豐富的營養素，包括以上提到的維他命C及植化素，尚有葉酸、維他命K1；各類礦物質，包括鉀、硒、鈣等。除了有助於抗癌，十字花科蔬菜亦有以下功效。

按圖了解十字花科蔬菜4大功效︰

+9

1. 助肝解毒
2.有益於孕婦
3.平衡雌激素
4.有助防癌

3種煮食法最留住營養

最後，廖容綺營養師提醒十字花科蔬菜的烹調時間最好不要超過5分鐘，可拌橄欖油做沙律、加少許水快炒及加點油一起煮，或蒸熟進食用，這三種方法也能保留它的營養價值。不過，如有甲狀腺低下問題的人不能生吃十字花科蔬菜，因為會致甲狀腺腫素，影響碘的吸收，必須煮熟後才可進食。

參考資料︰廖容綺營養師FB/早安健康

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十字花科蔬菜有哪些？

十字花科蔬菜中，有西蘭花、椰菜花、椰菜、芥菜、大白菜（黃芽白）、小白菜、青江菜（小棠菜）、大頭菜（蕪菁）、白蘿蔔、櫻桃蘿蔔、芥藍菜（羽衣甘藍）及芝麻葉等。

吃十字花科蔬菜益處？

至少有4好處，有助防癌、助肝解毒、有益於孕婦、平衡雌激素預防因太多雌激素而引起的婦女疾病。

哪些是十字花科蔬菜中有助防癌的營養素？

維他命C及多種植物化學物質（植化素），例如蘿蔔硫素、異硫氰酸酯等。

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