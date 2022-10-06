Five Guys卡路里｜8款漢堡熱量排名哪款=4碗飯？1客細薯條超2碗飯

常說美國癡肥問題嚴重，很大程度是因為當地人常常吃漢堡。的而且確，漢堡本身是高脂高鈉的食物，再配上油炸的薯條、高卡的奶昔或高糖的汽水等，隨時一餐已卡路里大超標！美式漢堡店FIve Guys是不少人的打卡勝地，除了紅白打卡牆外，它最大賣點是漢堡包比其他同類快餐店還要大，小型漢堡的大小已相當於人家的正常大小，熱量自然高，而當中最高卡的漢堡，1個已相當於4碗飯！



香港營養師學會認可營養師JC就分享了「Five Guys卡路里表」，當中包括8款漢堡的熱量，還有薯條和奶昔。

請按下圖看Five Guys的8款漢堡包熱量排名（熱量由低至高），以及薯條和奶昔的熱量：

+ 6

第8位：小型漢堡 540卡路里

第7位：小型芝士漢堡 610卡路里

第6位：小型煙肉漢堡 620卡路里

第5位：小型煙肉芝士漢堡 690卡路里

第4位：漢堡 840卡路里

第3位：煙肉漢堡 900卡路里

第2位：芝士漢堡 960卡路里

第1位：煙肉芝士漢堡 1060卡路里



Five Guys卡路里表（Instagram：fitfitfood__）

小型漢堡熱量多過2碗飯 與1客細薯條相若

先講講漢堡，分為小型與正常大小，儘管小型漢堡的熱量約是正常漢堡的2/3，但其實最低卡的一款也540卡，比2碗白飯（每碗約250卡）還要高。至於最高卡的煙肉芝士漢堡，1個已經1060卡，計起來即是相當於4碗飯！細薯條和奶昔亦同樣邪惡，細薯條1客熱量為526卡，與小型漢堡差不多；惟大薯條1客熱量足足有1314卡，比最高卡的漢堡還要高出約300卡！而雲呢拿奶昔則是670卡，比其中幾款小型漢堡都高。

Five Guys漢堡較同類漢堡包店大，熱量自然也更高，最低卡的小型漢堡，熱量已高過2碗飯。（資料圖片/唐家儀攝 ）

奶昔薯條加漢堡 1餐已超出1日建議熱量

一位男性成人的每日建議卡路里攝取量為不超過2500卡，女性則是2000卡；換句話說，若一位成人隨便點任何一個正常大小的漢堡，加配細薯條和奶昔，其卡路里已超出2000，一餐已經爆表！Miss JC就建議，Five Guys的漢堡始終比較大，減肥人士點小型漢堡就好；即使是薯條，亦建議和朋友分享。

資料來源：FIT FIT FOOD