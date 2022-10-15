Gi味俱全｜黃淑儀自創蝦麵食譜　蝦頭蝦殼熬湯底煮伊麵份外鮮甜

一講起蝦麵，總令人想起檳城蝦麵，配料除了蝦，可能有魚片、腩肉、豆卜、烚蛋以及芽菜等，而黃淑儀（Gigi姐）就在節目中示範了一個自創的「Gi味蝦麵」，這個蝦麵最大賣點就是把每一隻中蝦都物盡其用，蝦殼、蝦頭等全用來熬湯，之後的伊麵及其他材料盡吸美味的蝦湯汁。



物盡其用 蝦頭蝦殼熬湯

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了Gi味蝦麵的做法，她說這是自己創作的食譜，想不到改什麼名字，於是就叫「Gi味蝦麵」。除了蝦，她還加入了四季豆和蛋。這款伊麵以蝦湯做湯底，蝦湯用蝦殼、蝦頭等熬成，每一滴都是精華，即使你煲完之後不煮麵，直接飲亦可。蝦湯鮮甜味美，若想知道如何製作，可參考下圖。

請按下圖睇Gi味蝦麵的材料和做法：

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黃淑儀Gi味蝦麵食譜



材料：

油麵半斤

中蝦半斤（蝦用鹽抓洗2次，索乾水分）

蝦湯1杯

四季豆4両（去老筋，斜刀切片，走油撈起）

雞蛋2個（打勻，炒熱）

薑2片（切絲）

蒜頭2粒

鹽半茶匙



做法：

1.中蝦去頭和殼，背部割開，去腸，加鹽抓洗，沖水，再重覆一次，抹乾水分，用胡椒粉略醃。

2.用牛油爆香蒜頭，加入蝦頭和蝦殼，加1杯滾水煮3分鐘至湯水呈橙紅色，隔渣備用，加少許鹽，做成蝦湯備用。

3.蝦肉用略多油半煎炸後，盛起備用。原鍋不用洗，加少許油炒蛋。爆香薑絲、蒜頭，加入四季豆炒至半熟，加入油麵、蝦肉和蝦湯，下鹽再煮1分鐘至收汁。

