百合功效｜養陰潤肺新鮮乾貨功效食用5不同！3類人不宜+選靚貨3招

秋冬氣候乾燥，宜吃一些白色食物滋陰潤肺，百合是其中之一。中醫講解百合的功效及宜忌，鮮百合與乾百合有哪些分別？哪種食用療效較佳？如何選購防止買到爛百合？



百合功效｜百合養陰潤肺宜秋冬進補 3類人不宜

註冊中醫師潘仲恆表示秋冬天乾物燥，燥邪會犯肺，容易引起乾咳無痰，甚至咳血。若然做到未病先防，宜多留意有益於肺部的飲食。當中針對肺陰虛者，能滋陰潤肺的食物，包括百合、雪梨、玉竹、麥冬、北沙參等有助養陰潤肺。不過，滋陰潤肺的食物不宜一次食用太多，宜少量久食，身體虛弱者更要小心食用，以防虛不受補。上述列舉的食材，以百合的料理用途較廣，可清炒、煮湯或糖水。潘醫師解釋，百合屬性微寒，味甘、微苦，無毒，有助清心安神、養陰潤肺、通利二便，鮮百合與乾百合的食用療效一樣；但風寒咳嗽、虛寒出血、脾胃不佳者忌吃。

百合味甘，微寒。助養陰潤肺止咳，清心安神。

按圖了解如何挑選鮮、乾百合？

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百合功效｜鮮百合選飽滿乾爽

百合有鮮貨及乾貨兩種，鮮百合未經任何後期加工，質地柔軟、顏色潔白及有光澤、外觀肥厚飽滿，聞起來有淡淡的味道，嘗起來爽而微甜。料理前去除蒂頭，剝成一瓣瓣放入清水中徹底洗掉泥土，稍微浸泡後瀝乾使用。鮮百合是上好的清炒時蔬，適用於烹製百合炒肉片、百合炒西芹雞丁等，也可用於煲湯，不過鮮百合煮久易溶，故此快將煮好湯水前15-20分鐘才將鮮百合加入湯鍋，便可嚐到鮮百合肉。

選購鮮百合，要選個頭較大，瓣大而厚度均勻，顏色呈白色或微黃，不宜選有黑瓣的，底部如泥土較多或較濕的也不宜，因爲這種有可能已經「爛心」，不可進食。如果在超市中購買，大多是真空包裝，更衛生方便。

百合功效｜新鮮百合、乾百合比較

1 顏色

鮮百合：潔白、有光澤

乾百合：帶微黃

2 外觀

鮮百合：球狀、肥厚飽滿

乾百合：片狀、完整細緻

3 質感

鮮百合：微濕柔軟

乾百合：乾燥堅硬

4 味道

鮮百合：淡淡的甜

乾百合：沒有味道

5 烹煮前處理

鮮百合：去蒂、剝瓣，徹底洗掉泥土，稍微浸泡後瀝乾使用。

乾百合：用滾水汆湯2-3分鐘去除雜質及異味，撈起後溫水中稍微發泡後使用。

百合料理方法

鮮百合：清炒（百合炒肉片）、燉湯（快將煮火前15-20分鐘下鍋）。

乾百合：燉湯、糖水（百合腐竹蛋糖水）及泡茶。

百合選購方法

鮮百合：不宜選有黑斑、泥土較多或濕，可能已經「爛心」，不可食。

乾百合：不宜選顏色過白，有刺鼻的酸味或礦礦味，用防腐太多。

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百合功效｜乾百合選微黃無味少雜質

乾百合則把鮮百合進行多種程序後期加工而成，可便於保存和使用，帶些少苦味，適用於煲湯、糖水及泡茶。選購乾百合則要揀沒有雜質、變黑、肉質厚，摸起來堅硬代表無水分殘留，顏色帶微黃，乾燥無異味的較佳，不要購買聞起來有刺鼻的酸味或硫磺味的，這種百合一般都是爲了更耐保存，因此被硫磺熏漂過。

煮乾百合前，宜用滾水汆燙2-3分鐘以去除雜質及異味。（VCG）

此外，百合雖助養陰潤肺、清心安神，但由於含較多的澱粉和糖，糖尿病患者在食用百合後，建議減少一些其它澱粉類食物的分量，防止攝取太多澱粉，引致血糖水平波動。

參考資料︰自由時報