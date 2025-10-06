切梨方法｜水晶梨秋月梨日本JA教最佳切法　清甜不漏汁+梨5大功效

日本、韓國豐水梨、水晶梨、幸水梨、秋月梨……梨甘甜可口，吃梨要連梨皮一起吃才更有益，不習慣吃梨皮的，參考以下切梨的方法，梨夠甜之餘，又不會弄髒雙手。梨的5個健康好處，包括有助防癌。



梨營養｜化痰潤肺清心降火 梨皮比果肉食療價值更高

梨是秋天時令水果，果汁多、果肉清脆又可口。梨為「百果之宗」，性涼，味甘、微酸，可生津清熱、止咳化痰及潤肺，梨汁有「天然甘露飲」的美譽。市場上有各款的梨，雪梨、水晶梨、豐水梨、幸水梨、秋月梨、珍寶梨等，經常用於煲湯的雪梨，味甘、性寒，能潤肺清燥，有止咳化痰，養血生肌，有降秋燥的作用。梨最好連皮吃，梨皮的食療價值比梨肉更高，《本草再新》記載梨皮有助清心降火，滋腎益陰，生津止渴，除煩去濕。

冰糖燉梨食譜｜潤肺養聲防秋燥 做錯1步反效果！每周宜吃多少？

豐水梨有潤肺、止咳、化痰、降火、解毒之用。

湯水建議︰雪梨無花果粟米湯 秋季必備湯水滋陰潤肺通便

湯水建議︰蓮子百合雪梨湯 滋潤口乾防聲沙

切梨方法｜切棒狀免弄污雙手 2.6萬人like

不習慣吃梨皮，或者怕吃梨時弄到雙手黐𥹉𥹉，日本全國農業協同組合聯合會（JA）在Ｘ（Twitter）分享一個頗是不錯的方法，非常之簡單，卻帶來了2.6萬人表示喜歡，就是將梨切成棒狀如粗薯條。

按圖睇日本全國農業協同組合聯合會分享的切梨方法︰

1 先將沒有去皮的梨切成1.5厘米寬的圓片，再把圓片縱向切成1.5厘米寬的棒狀。

2 切掉整條梨心，剩下的果肉便可用牙籤或叉，慢慢享受。



這樣切法不會浪費任何部分，亦不會弄髒雙手。如果切成楔形或整個梨咬，就很難握住，手亦會很黏。而且梨棒皮薄、果皮比例變少，不用怕梨皮因纖維粗而難嚼或影響梨肉的甜味，可企理地吃到最後。

梨營養｜梨5個健康好處

梨現在正值時令，非常適合做餐後甜點。蘊藏高營養價值的梨含有最多的天冬氨酸，此為人體必要的氨基酸，有助減壓、調節情緒、從疲勞中恢復及有利尿作用。此外，梨富含纖維、葉酸、維他命C、銅和鉀，也是抗氧化物-多酚的良好來源。

吃梨對健康好處包括以下︰

1.促腸道健康

2.促心臟健康

3.有助抗炎

4.有助防癌

5.有助減肥

參考資料︰日本全國農業協同組合聯合會＠Ｘ / Healthline