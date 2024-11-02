少秋天湯水食譜｜蓮藕馬蹄百合湯健脾和胃　養陰潤燥1類人宜少飲

下星期便立冬了，但日間天氣仍然炎熱，晚上稍覺清涼，早晚溫差擴大，若不留神較易着涼。這時人體易受乾燥天氣影響，宜用滋陰、潤肺、養胃及生津等食物來預防秋燥，例如蓮藕、雪耳、百合、梨及蘋果等。

攝影：尹嘉蔚



白色的食物助滋陰潤肺，養胃及生津，預防秋燥。

秋天湯水食譜｜菱角清熱解暑 馬蹄養陰潤燥

註冊中醫師潘仲恆建議秋天可煮「蓮藕菱角百合湯」來調理身體。菱角味甘、平、無毒，可清暑解熱，除煩止渴及益氣健脾。此外，也可用馬蹄代替，「蓮藕馬蹄百合湯」性味平和，可健脾和胃，養陰潤燥。

蓮藕馬蹄百合湯，助養胃健脾，養陰潤燥。

相比有皮的馬蹄，購買已去皮的更方便，可減省去皮的工夫，清洗後直接拿去煲湯便是。百合，提議大家買新鮮的，清潔及擦走泥污後備用，當湯快煮好前10至15分鐘才下鍋煮，如此一來便不會煮爛或煮溶百合。

蓮藕馬蹄百合湯食譜

材料：

蓮藕半斤

馬蹄8粒

百合15克

蜜棗1枚

陳皮1塊

水約2公升

鹽適量

做法：

1 全部材料洗淨，蓮藕切塊，擦走新鮮百合頂層泥污。

2 大火煲滾水後，除了百合外，放入全部材料。

3 水再滾起後，轉細火煲45分鐘，加入百合煲10分鐘。

4 加適量鹽調味完成。

按圖了解食材的療效︰

+ 1

蓮藕：煮熟後性味偏溫，可健脾養胃，補氣養血。

馬蹄：味甘，性寒。能清熱生津、化痰明目及消滯，但脾胃虛寒者不宜食。

百合：味甘，微寒。助養陰潤肺止咳，清心安神。

陳皮：味辛、苦，溫。有理氣健脾，燥濕化痰之效。

蜜棗：味甘，性平。可補益脾胃，滋養陰血，養心安神。

註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕馬蹄百合湯」的食用建議︰

蓮藕馬蹄百合湯性味平和，健脾和胃，養陰潤燥。

每周可飲1湯碗（1次）。

此湯脾胃虛寒者少飲，易食滯者可喝湯水，卻不宜吃湯料。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



蓮藕馬蹄百合湯，脾胃虛寒者少飲，易食滯者可喝湯水，卻不宜吃湯料。

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