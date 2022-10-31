飲食熱話｜網民熱議10大絕配食物組合　金菇肥牛第6燒賣配咩最夾?

世界上有無數食材，衍生出數之不盡的組合、配搭，但總有某幾種特別夾，吃起來像絕配一般。有網民就討論有哪些很夾的食物組合，記者就綜合出其中10大，大部分都十分地道，不知道你喜愛的組合又有沒有上榜？



網民在討論區討論最夾的食材組合，有部分是玩嘢成分，但亦有許多港式美味組合上榜，十分貼地，如：花生醬、煉奶，讓人立即想起奶醬多；又有沙嗲牛肉、公仔麵等茶餐廳常餐之選！以下先來睇第6-10位：

第10位：花生醬、煉奶

第9位：咖喱、牛腩

第8位：菠蘿、腸仔

第7位：牛歡喜、鹹酸菜

第6位：肥牛、金菇

奶醬、奶油等等都是滋味多士的下午茶組合，實在不令人意外，而咖喱牛腩亦是很多人的至愛，雖然咖喱可以配雞扒、豬扒等等，但似乎牛腩才是大家心中的不二之選。而菠蘿腸仔是大家從小吃到大的派對小食，雖然都有部分人反對，認為兩者吃起來不怎麼樣，味道亦沒有互相升華，但大概是吃慣了，所以還是有第8位呢。

菠蘿腸仔絕對是香港獨有的派對小食，兩種食材匹配與否，就可圈可點了。（網上圖片）

第7位的「牛歡喜、鹹酸菜」，明顯就是出自電影《低俗喜劇》，鄭中基飾演的暴龍哥愛食野味，曾說過「牛歡喜」（牛陰戶）炒鹹酸菜是定律，其實元朗某餐廳確實有這些牛性器官食，但估計投票的網民中，應該沒多少人吃過。牛歡喜不敢吃，肥牛卻正路得多，配金菇不論是煲仔菜、金菇牛肉卷一樣適合。

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第5位：薯條、可樂

第4位：沙嗲牛肉、公仔麵

第3位：燒賣、辣油

第2位：薯仔、番茄

第1位：扇貝、粉絲

第5位的薯條、可樂沒什麼驚喜，首先可樂不算食材，另一方面可樂跟不同的菜式，如：快餐、大牌檔小炒、火鍋等一樣夾。沙嗲牛肉公仔麵，大概稱得上是茶餐王者，不然網上也不會出現幾萬人Follow的「沙爹牛肉麵關注組」，這個組合進不了三甲反而才令人失望呢。

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至於第三位的燒賣、辣油，也是有點不對題？辣油畢竟只是調味料，但憑住燒賣的高人氣，基本上配豉油、辣油、花椒油等等都夠贏。而第2位是薯仔、番茄，一聽到就會想起YouTube Channel「小薯茄（Pomato）」呢，這兩個食材健康又美味，用來煲湯一流！有網民直認薯仔和番茄，本身各自都是百搭食材，同吃自然錦上添花，另外也有人提議薯仔配芝士都很不錯！

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蒜蓉粉絲蒸扇貝奪冠 網民讚：超越造物主慧根！

最後便是扇貝粉絲了，過千票實在毫無懸念。早在大約半年前，已有人特地為「蒜蓉粉絲蒸扇貝」開Post，講明：「發明扇貝蒸粉絲條友值得攞諾貝爾獎！」當時的搞笑留言包括：「我諗二戰嗰陣如果畀希魔食完，佢會即刻停戰。」「究竟係邊個諗到放啲配菜上個殼上面，連帶子肉一齊蒸？超越造物主嘅慧根！」證明兩者是大家心中的天作之合。今次亦有人留言指：「其實扇貝只係負責兜住啲蒜蓉。」並提出粉絲和蒜蓉才是重點，扇貝反而是其次，因它主要作用是盛載住蒜蓉和粉絲，吃這道菜時索了蒜汁的粉絲比扇貝美味得多，所以很多人每次都是大口大口的吃粉絲呢！

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