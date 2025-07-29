豆腐花篤碎或一片片食？網民兩派掀罵戰反社會人格？更健康2食法

豆腐花｜近日有網民在討論區發文，分享他吃豆腐花會先篤碎攪勻，並貼出豆腐花被他弄碎後的圖片，帖文在5日間獲得過千個負評。有網民批評樓主「心理變態」，「反社會人格」，亦有人支持樓主的食法，引起一場篤碎食與一片片食的兩派之爭，你又屬於哪一派呢？你會配黃糖或是糖漿？豆腐花原來富含營養，在家也可以輕易製作！



豆腐花篤碎食 甜味均匀

支持篤碎食的網民表示，他們會把豆腐花弄碎，加入黃糖後攪拌食用，豆腐花會變成小塊，甚至可以用吸管啜吸。網民稱用這個方法吃豆腐花，甜味會比較均匀，不會只有面層的豆腐花沾滿了糖，而底部的豆腐花淡而無味。

一些網民表示，若有加糖就應該攪勻食用，若沒有加糖就應該片片食；也有人説豆腐花的面層應該一片片食，底部應該篤碎食，讓底部碎塊的豆腐花沾滿糖水。

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豆腐花一片片食 口感更佳

另一派支持一片片食的網民，說喜歡篤碎食的人是「反社會人格」、「不如食粥算」，更指「篤碎成碗嘔吐物咁」、「篤碎曬同係垃圾桶摷翻上黎食有咩分別？」，對於篤碎食的方法表示難以理解。

支持一片片食的網民指出把豆腐花篤碎，就只會嘗到豆腐花和糖的味道，口感會變得很差，觀感也會降低食慾。相反，把大片豆腐花慢慢啜吸入口，才能感受到豆腐花的滑，質感是判斷豆腐花做得好不好的一大標準。

網民指一片片食才能感受到豆腐花的滑。（unsplash）

對於篤碎可以讓甜味更均匀的説法，有網民回應吃東西一定要有不同的口感味道互相配襯，才能相得益彰，嫩口的豆腐花充滿豆味，撒上細沙一般帶有原庶糖甜香的黃糖，可以讓每一口都有不同的味道和口感，而篤碎食的味道和口感過於單一。

一片片食更可以一邊吃一邊加糖，黃糖是豆腐花的靈魂，網民指黃糖要逐點逐點加，當豆腐花表面的黃糖沒有了，就要再撒一層，為求每一口都要吃到半溶的黃糖。

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豆腐花最佳吃法 加黃糖？糖水？還是薑汁？

大部分人都喜歡豆腐花加黃糖，先撒一層薄薄的黃糖在豆腐花的表面，未融化時食用，就能品嘗到有顆粒感的脆糖。黃糖是未經精製的糖，帶有淡淡的甘蔗風味和焦糖香氣，保留了甘蔗中的一些礦物質，營養價值比精製白糖略高，並具有暖胃作用，有助改善脾胃虛弱，促進消化。

大部分人都喜歡豆腐花加黃糖。（資料圖片）

糖水通常是白砂糖加水製成，味道較為單一，而且白砂糖是精製糖，營養價值較低，較容易轉化為脂肪儲存在體內，造成肥胖，過量食用也可能增加糖尿病風險。

除了黃糖和糖水，有些人也喜歡在豆腐花中加入薑汁，特別是冬天的時候，可以驅寒暖身。 豆腐花也可以搭配各種配料，例如紅豆、綠豆、花生、芋圓、水果等。

豆腐花也可以搭配芋圓、芋泥等。（photo-ac）

豆腐花5大食用好處

1.熱量較低

每100克豆腐花，熱量只有約50-60千卡，但飽腹感強，可當作健康零食或代餐適量食用。

2.升糖指數低

比起其他甜品，豆腐花的升糖指數較低，糖尿病患者可適量食用。

3.提供優質植物蛋白

豆腐花的主要原料是黃豆，黃豆含有蛋白質、磷脂質、植物固醇，能幫助改善脂肪代謝，降低膽固醇，減少動脈硬化風險。大豆蛋白有助增肌減脂，預防肌少症，並提供人體必需的9種氨基酸。

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豆腐花提供優質植物蛋白。（資料圖片）

4.提供鈣和鎂

傳統的豆腐花在製作過程中，會添加石膏（硫酸鈣）或鹽鹵（氯化鎂）製作，增加鈣、鎂含量，有助於骨骼健康和預防骨質疏鬆。

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5.調節女性荷爾蒙

豆腐花含大豆異黃酮（植物雌激素），可以調節體內雌激素水平，緩解更年期不適，例如潮熱、盜汗、失眠等。

豆腐花健康食法

1.豆漿代替糖水

豆腐花的糖水容易促使脂肪形成，建議把糖水基底換成無糖豆漿，除了可以減少糖分攝取，也可以補充蛋白質和膳食纖維。豆漿含豐富的大豆蛋白，有助降低壞膽固醇、保護心血管、促進腸道蠕動、強化骨骼等。

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糖水基底可換成豆漿，補充蛋白質

2.選擇配料低糖高纖

吃豆腐花可選擇糖分較低及纖維量較高的配料，例如紅豆、綠豆、白木耳、芋頭等，也可以搭配新鮮水果，增加維他命C的攝取。豆腐花本身熱量較低，但若搭配多種高糖配料，例如黑糖、煉奶、珍珠等，便容易熱量超標。

若要攝取更多營養，應食用豆品店或甜品舖的豆腐花，較包裝豆腐花更佳。

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豆腐花食譜

豆腐花食譜

材料：

無糖豆漿約1公升

食用石膏粉10克

生粉10克

水100毫升

紅糖適量

做法：

1. 把石膏粉、生粉拌勻。

2. 加入清水攪拌至粉粒完全融化，備用。

3. 豆漿放入鍋內，以中大火煮至滾起，其間不時攪拌。

4. 石膏粉水放入大碗內，略拌，免粉粒沉底。

5. 把滾熱豆漿撞入大碗內，切勿攪拌。

6. 用濕毛巾蓋着，閒置40分鐘至1小時至凝固即成。