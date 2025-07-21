食道癌6症狀｜34歲男三代患食道癌！醫揭1習慣有關　食飽躺平超錯

食道癌症狀｜一名34歲男子發現自己吞嚥困難，到醫院檢查後確診食道癌。其實他一家三代均先後確診此頑疾，醫揭與他們的一種飲食習慣有關！早期食道癌有6大症狀，及早發現成功醫治的機會愈大。食道癌是香港常見的癌症之一，怎樣才能有效預防？



食道癌症狀｜祖父、父、母同患食道患

根據内地媒體《北京時間》報道，近日一名來自河南的34歲張姓男子在吃飯的時候，突然無法正常吞嚥食物，加上注意到自己的排泄物偏黑，還帶有血絲。到醫院檢查後，確診了食道癌。原來張姓男子的祖父是因食道癌去世，他的父母也先後患上食道癌。

醫生詢問後得知，他的一家人都習慣吃很熱的食物，剛出鍋的食物5分鐘內就能吃完，一向不會等食物放涼。這種進食習慣，導致他們一家人成為患上食道癌的高風險族群。長期吃60度以上的食物，高溫反覆刺激食道，容易增加癌症風險。

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男性風險較高 吞嚥困難應及早求醫

根據癌症網上資源中心的資料，香港男性患食道癌的機會較女性高，與歐美等西方國家比較，食道癌在亞洲地區的發病率也明顯為高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。

食道癌愈早發現，康復的機率便越高，第一期食道癌的治癒率更高達80%。因此，當出現食道癌的症狀，特別是發現吞嚥困難時，應及早求醫。長期吸煙喝酒，以及有家族病史的高風險人群，即使沒有症狀，也建議每1-2年做一次胃鏡篩查，如發現有食道癌可及時醫治。

食道癌愈早發現，康復的機率愈高。（istock）

食道癌6大症狀

1.吞嚥困難 唾液過多

吞嚥困難是最常見的食道癌症狀。早期吞嚥乾硬食物時，會有食物卡在喉嚨或胸口，有被食物嗆到的感覺。到後期症狀加劇，可能連流質食物也無法吞嚥，如喝水也會嗆咳。

許多患者會不自覺小口進食、速度變慢、咀嚼較多次、選擇柔軟的食物等，為了讓食物更容易通過食道，身體也會製造更多的唾液，因此許多患者會有唾液過多的情況。

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吞嚥困難是最常見的食道癌症狀。（istock）

2.體重下降

吞嚥困難會讓患者胃口減低、吃得較少，導致營養不良，癌細胞也會增加代謝，因此在短期內患者的體重會明顯減輕。

3.胸痛或燒灼感

一些患者會感到胸部中央不舒服，例如胸骨疼痛、灼熱等。食物難以通過狹窄的食道，經過食道時會刺激到腫瘤，因此吞嚥食物會引起疼痛。

4.嘔吐或咳血

患者可能會出現嘔吐的症狀，腫瘤侵犯氣管時，可能導致咳血或引發肺部感染。消化道出血也會導致大便變成黑色，質地變得黏稠，像瀝青或柏油一樣。

5.聲音嘶啞

食道的腫瘤會壓迫喉返神經，導致聲帶麻痹，造成聲音沙啞。

6.慢性咳嗽或反覆肺炎

食道癌初期症狀是咳嗽、喉嚨乾澀和喉嚨卡痰。因食道阻塞，食物誤被吸入氣管，也會引發感染，長期咳嗽或肺炎是早期食道癌的警號。

食道癌5大預防方法

1.避免進食過熱的食物

世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早於2016年將超過攝氏65度的飲料列為2A級的致癌物質，飲用高溫飲料會增加患上食道癌的風險。生滾粥、熱湯、熱茶、熱水、打邊爐的湯底等都比較高溫，食用時需要注意。過熱的食物會灼傷食道黏膜，增加患癌風險。

食物和飲品的溫度應控制在60℃以下，燙熱的食物應放置片刻，待不燙口時再食用。

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進食過熱的食物可致食道癌。（unsplash）

2.減少進食加工食品

美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為了增加保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，遇上高熱及胺類物質（存在於肉類等蛋白質食物），便會轉化成亞硝胺，引致食道癌。因此應避免過量進食醃製肉類、鹹魚、醃菜等。

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進食加工肉類可致食道癌。（unsplash）

3.避免吃飽後平躺

吃飽後平躺會引致胃酸倒流，胃內的食物和胃酸會倒流至食道，侵蝕食道黏膜。長期在吃飽後躺臥，會增加患上食道癌的風險，建議飯後2小時內避免臥床，睡前2至3小時前停止進食。

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4.多吃新鮮蔬果

新鮮蔬果例如柑橘類水果、綠葉蔬菜等，富含維他命C和β-胡蘿蔔素，有助抗癌。蔬果也富含纖維，有助於改善消化道生態。

多吃新鮮蔬果可預防食道癌。（unsplash）

5.戒煙戒酒

煙草中的化學物質會直接損傷食道黏膜，當中的亞硝胺以及多環芳香烴都是致癌物質，酒精也會刺激食道，酒精的代謝物乙醛已被國際癌症研究機構（IARC）定為一級致癌物。