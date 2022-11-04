健康飲食｜4種營養提升男性生育力　多吃蔬果果糖能增精子活動量

健康的生活型態，對提高男性、女性生育力，有很大幫助。我們每天所吃的食物，與我們的生活方式息息相關，而且飲食習慣會大大影響男性的精子品質好壞。

文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hell



均衡營養的飲食，除了讓去氧核糖核酸（Deoxyribonucleic acid，DNA）更健康、男性精子品質更好外，也有助於提升男女之間的性慾，會更想要做愛做的事，進而達成懷孕目標。本文將為你介紹，有助於提升男性生育力的健康飲食，應該有的一些特定營養素。

4種健康飲食提升男性生育力（按圖看清👇👇👇）

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1. 鋅能造就精子的好品質

鋅（Zinc）不僅是造就好品質精子的必要營養素，對免疫系統而言，更是不可或缺的重要營養素。在男性應攝取的許多營養素當中，最常見的是鋅攝取量不足。如果男性鋅的攝取量不足，會導致體內的睪固酮（Testosterone）濃度低下。經過證實，鋅確實能有效提升睪固酮，並提高生育能力。含有鋅的食物有：魚、蠔（鋅含量尤其特別多）、貝類、蝦、牛的小里肌或羊等肉品，除此之外芝麻籽、生南瓜籽、豌豆等蔬果也有一樣的效果。然而，為了享有健康飲食，建議您多食用魚類、蔬菜。紅肉則請不要攝取過多。

2. 果糖能提升精子活動量

果糖是精液含有的一種營養素，能夠提供精子在精液裡活動的能量。富含果糖的水果、蔬菜，能改善男性一些與精子相關的常見問題，如：精子數量過低、精子移動障礙，與精子活動力差。很多研究結果顯示，每天攝取足夠的蔬菜、水果，對精子健康有很正向的幫助。男性每天至少要食用2種以上的水果；此外，午餐、晚餐時吃多種蔬菜的沙律，也是對健康加分的好選擇。

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3. 葉酸低使精子染色體不足

經科學實證，葉酸確實能改善精子品質。如果男性體內的葉酸鹽不足，會造成精子染色體濃度過低，這種情況是很危險的，因為如果不健康的精子讓卵子受孕，很可能會導致出生的嬰兒有先天缺陷，或是孕婦有很高的風險會流產（Miscarriage）。富含葉酸的食物有：扁豆、斑豆、黑豆、腰豆、菠菜、羽衣甘藍等。

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4. 維他命C預防精子受損傷

維他命C能有效預防對精子造成的氧化性損傷（Oxidative damage）；此外，這個營養素能幫助抽煙的人提升他們的精子品質，同時控制精子的凝集作用。維他命C在烹煮或加工過程中，很容易就會被破壞，因此含有維他命C的食物最好是生吃，如木瓜、西蘭花、甜椒、士多啤梨、柑橘、奇異果、椰菜花、羽衣甘藍。瓶裝果汁則因為經過加熱殺菌，所含的維他命C已經沒有效用，失去對去氧核糖核酸的保護作用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：提升男性生育力！4種健康飲食這樣】

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