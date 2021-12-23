健康飲食｜缺鋅易倦掉髮傷口難癒　8大高鋅食物生蠔大菜增免疫力

鋅是非常重要的微量元素，有60％分布在骨骼肌中、30％分布在骨骼中，肝臟、皮膚則各佔5％，所以肌肉跟蛋白質的製造、長高、免疫系統、皮膚健康等，都需要靠「鋅」來推動。根據世界衛生組織（WHO）統計，全球1/3的人體內都缺鋅，因為鋅會從全身各處流失。



如果身體缺乏了鋅，就會有疲勞、掉髮、免疫力下降、肌肉流失、傷口難癒合等症狀發生。那麼該怎麼補鋅呢？以下就來告訴你哪些食物的鋅含量較高。

▼鋅含量高的8大食物（按圖看清👇👇👇）

+ 5

1. 生蠔：78.6 毫克

2. 大菜（又稱寒天／洋菜）：59.8 毫克

3. 小麥胚芽：16.7 毫克

4. 牛肉：12.3 毫克

5. 南瓜子：10.3 毫克

6. 堅果： 5.6 毫克

7. 豬肉： 5 毫克

8. 菠菜：0.8 毫克

※以上食物為每100克的鋅含量，僅供參考。



根據台灣國民健康署建議的每日膳食營養攝取量，男性需要15毫克，女性則需要12毫克，而上限是35毫克，因為鋅跟鐵的量會在人體中互相平衡，所以如果鋅補過多，反而會造成缺鐵、甚至是過量中毒。所以上面介紹的食物請適量食用，不要食用過量。

相關文章：維他命C｜美白增免疫力15種高維他命C水果 檸檬包尾不敵榴槤荔枝

+ 12

延伸閱讀：

易掉髮、傷口癒合慢？身體缺鋅的６大健康危機

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」