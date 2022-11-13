西蘭花營養｜降膽固醇助防癌4功效　血管清道夫營養豐富蔬菜之冠!

許多人都知道西蘭花營養，但是是白色還是綠色的比較營養？醫師表示，西蘭花是蔬菜當中的營養冠軍，富含豐富又齊全的營養素，可以一次補充超多微量元素，多吃還可以改善便秘。



台灣五股翔展診所傅裕翔所長在Facebook分享，多吃蔬果對身體好，西蘭花是蔬菜當中的營養冠軍，裡面有豐富的營養素，吃一種蔬菜可以補充滿滿的微量元素，傅裕翔表示，綠色比白色的椰菜花營養豐富，建議民眾可以多吃。

請按圖睇清洗西蘭花的步驟：

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營養豐富齊全：有維他命A、C、鈣、磷、鐵、鈉等礦物質，維他命C尤其豐富。綠色的西蘭花比起白色的椰菜花，在膳食纖維、蛋白質、維他命A、β-胡蘿蔔素、維他命C等營養上，都更加突出。

改善便秘：西蘭花有豐富纖維質，能幫助食物消化，改善便秘。

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降低膽固醇：外食族快來看！西蘭花能減少血中三酸甘油脂和壞膽固醇形成，可以說是血管清道夫。

預防癌症：世界癌症基金會研究西蘭花能預防口腔癌、胃癌，抑制腫瘤形成。

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