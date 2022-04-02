西蘭花食譜｜水煮清蒸微波爐3種煮法小秘技 簡單美味3分鐘料理
撰文：聯合新聞網
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西蘭花由於外型和一般蔬菜不同，因此要如何才能煮成美味佳餚，還需要多費上一番功夫。最近日本媒體，就分享一個簡單的西蘭花料理方法，即使是廚藝不特別擅長的人，也能輕鬆做出好吃的西蘭花。
水煮西蘭花 水不宜多
根據日本媒體「grape」報導，日本業者「有限會社安井農場」近來在官方twitter上分享，表示如果想簡單料理出好吃的西蘭花，可以先將水100cc、一小撮鹽和1株份的西蘭花放入平底鍋中，接著用中火加熱至水滾之後蓋上蓋子，繼續維持中火悶約2分30秒，就能做出好吃的西蘭花。
▼西蘭花健康益處（點擊下圖看清👇👇👇）
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清蒸西蘭花 先加油、湯、水
另外，西蘭花搭配橄欖油2匙、高湯2匙、水50cc和一點點蒜泥一起蒸，也能夠做成好吃的小菜。如果想要水煮西蘭花，則可以先把水煮到沸騰之後，再放入西蘭花燙2至3分鐘就能食用。
微波爐西蘭花 密實袋不密封
若是想用微波爐來料理，則是將西蘭花裝在可以耐微波的塑膠袋和盤子上，袋口稍微捲一下但不密封，以600瓦的功率微波2分30秒就能食用。業者希望藉由不同的方式，能讓大家了解該怎麼簡單做出美味的西蘭花，讓更多人享受到西蘭花的營養和美味。
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