秋冬湯水｜華御結3款滋潤養生湯降燥美肌低至$5　$34午餐1湯1飯糰

冬天養生暖湯，滋潤防燥養顏，即使沒有時間親自下廚，市面有價格相宜及營養豐富的日式濃湯，方便繁忙的都市人。



高纖低卡 六種野菜鹽麴番茄濃湯

上班族如經常外出用膳，可能偏向攝取較少膳食纖維，蔬菜湯正切合所需，以助吸收更多維他命C、食用纖維或者水分，關注身型管理的人喝蔬菜湯比忌廉湯較好，因為卡路里較低，例如「六種野菜鹽麴蕃茄濃湯」，以日式昆布湯底熬鮮，並用低鈉調味料鹽麴來提味，鹽麴在日本被喻為「魔法調味料」，配上番茄、洋蔥、甘筍、茄子、意大利青瓜和椰菜六種蔬菜，同時加入日本糯麥，纖維豐富之餘，口感煙韌。此湯為純素湯水，純素/素食人士亦可飲用。

六種野菜鹽麴蕃茄濃湯用番茄、洋蔥、甘筍、茄子、意大利青瓜、椰菜、日本糯麥、日本鹽麴及昆布熬成。（華御結提供）

六種野菜鹽麴蕃茄濃湯 71千卡 $24（尹嘉蔚攝）

美肌養顏 和風骨膠原雞丸豆乳湯

如果喜歡滋補濃湯補氣養顏，雞湯是不錯的湯品。不過自己煲雞湯得要花上一輪功夫，啤水、汆水、去油…烹調時間長。市面有即飲雞湯，蘊含豐富的蛋白質與骨膠原成分，例如「和風骨膠原雞丸豆乳湯」，用加量的日本豆乳提升湯底的豆香味與香滑感，配搭由九州出產的雞所製成的雞肉丸、甘筍、 白菜、本菇與腐皮，大大提升食趣與口感。

和風骨膠原雞丸豆乳湯 134千卡 $24（華御結提供）

想自己仿做華御結「豆乳雞湯」？參考詳細煮法及文章︰【豆乳雞湯食譜】華御結名物神還原！6簡易步驟雞湯豆漿比例是...

豆乳雞湯食譜

鈣鎂豐富 和風粟米牛乳濃湯

若然帶甜味的湯水還是深得你心，粟米湯會在你心水清單嗎？「和風粟米牛乳濃湯」以日式鰹魚湯作基底，藉此提升更濃烈的鮮味。此外，全脂牛乳增加湯質順滑感之外，亦豐含鈣質、鎂質及蛋白質，湯中粒粒粟米更顯真材實料。

和風粟米牛乳濃湯185千卡 $24（華御結提供）

$34一湯一飯糰 日式湯品低至$5

以上養生湯於華御結各分店每天由中午12時起提供，同送御結套餐優惠，自由搭配心水飯糰及日式湯（原價＄24），照顧每餐健康需要。抵買貼士，凡購買3個飯糰（$18或以下）+1款日式湯只需$59，即折合低至$5便可輕嘗湯品；2個飯糰（$18或以下）+1款日式湯售$47；1個飯糰（$18或以下）+1款日式湯售$34。

每天由中午12時起，購買3個飯糰（$18或以下）+1款日式湯售$59。（華御結提供）