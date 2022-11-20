泰國菜熱量｜芒果糯米飯只第2咖喱不入三甲　最高最低卡相差8.8倍

泰國菜是不少香港人的心愛料理，貪它夠惹味，不論是小食、沙律、咖喱主食、炒飯炒麵或甜品，都深受歡迎，招牌菜隨口都數到很多。不過，部分泰國菜多油、多糖、多澱粉，熱量一點也不低，以下就盤點由營養師Miss JC提供的25款泰國菜熱量，想不到芒果糯米飯1,200卡僅排行第2呢！



香港營養師學會認可營養師JC不止一次在社交平台分享各種泰國菜的熱量，當中包括小食、蔬菜、沙律、咖喱、飯麵、湯、熱葷等種類，最低卡的每份僅170卡，但最高卡的卻是1,500卡，熱量相距甚大。

請按下圖睇25款泰國菜熱量排名（熱量由低至高）：

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25款泰國菜式熱量排行（熱量由低至高）



第25位：泰式生蝦 （170卡）

第24位：炒芥蘭 （200卡）

第23位：炒通菜 （220卡）

第22位：泰式冬蔭功湯 （228卡）

第21位：炒椰菜苗 （230卡）

第20位：青木瓜沙律 （265卡）

第19位：大蝦柚子沙律 （280卡）

第18位：生菜肉碎包 （330卡）

第17位：泰式炸蝦餅 （345卡）

第16位：鳳爪沙律 （370卡）

第15位：烤薄餅 （370卡）

第14位：椰子雞湯 （450卡）

第13位：明爐烏頭 （450卡）

第12位：沙嗲雞肉串 （490卡）

第11位：泰式燒雞 （575卡）

第10位 泰式炸春卷 （600卡）

第9位：海南雞 （610卡）

第8位：泰式燒豬頸肉 （660卡）

第7位：香葉肉碎飯 （689卡）

第6位：泰式咖喱雞 （850卡）

第5位：咖喱炒蟹 （850卡）

第4位：咖喱牛肉 （930卡）

第3位：泰式炒金邊粉 （1058卡）

第2位：芒果糯米飯 （1200卡）

第1位：菠蘿炒飯 （1500卡）



冬蔭功湯竟比沙律炒菜低卡

泰式生蝦最低卡是理所當然，因為蝦本來就低熱量，而且不經烹調。3款炒菜如：炒芥蘭、炒通菜及炒椰菜苗都偏低，但Miss JC就提到，這些炒菜通常不是生炒，會加入不同調味，熱量也會隨之稍稍增加，如：腐乳（24卡）、馬拉盞（38卡）或豆醬。讓人驚訝的是，超濃味的冬蔭功湯，熱量竟比1碟炒椰菜苗及3款沙律還要低。

明爐烏頭、沙嗲雞肉串、泰式燒雞、泰式燒豬頸肉等肉類，熱量算在中游水平，不過頭1至7位，主要被兩類食物佔據，要不就是咖喱類，因為多汁、多油、重口味等，有時甚至讓人不自覺地愈吃愈多，而第二類則是澱粉主食類，除了香葉肉碎飯，三甲位置熱量都過千，依次為泰式炒金邊粉、芒果糯米飯及菠蘿炒飯，各位吃的時候要適可宜止。

Miss JC在社交平台分享泰國菜熱量，但她以食品類型分類，因此未有順次序排行。（Instagram：fitfitfood__）

除了25種食物外，她亦收錄了椰汁糕、椰青、珍多冰和泰式奶茶的熱量。（Instagram：fitfitfood__）

有網民就問：「哪豈不是冇嘢好食？」Miss JC就回覆指：「了解熱量後調節前後一餐也可以。」而且相信大部分人都比較少隻身去食泰國菜，而大部分菜式如：咖喱類、海南雞、明爐烏頭、燒豬頸肉等，都適合與其他人分享，那就不怕吃得過量了。