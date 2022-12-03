糖尿病飲食｜糖尿病打邊爐食乜都得？營養師8字口訣1類食材宜先吃

近來天氣轉涼，最適合吃鍋暖身，但許多慢性病病友對飲食有諸多禁忌，也讓人疑惑：「到底糖尿病可不可以吃火鍋？」營養師指出，其實謹記八字口訣－「飲食均衡，分量適當」，注意份量與進食順序，就可以安心吃火鍋。



根據台灣國民健康署公佈的飲食指南，將飲食分為全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類，還有油脂與堅果種子類等六大類，對糖尿病病友來說，這些通通可以吃，只是建議要與營養師討論自己適合的分量。

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宜選番茄、昆布清湯底

來自台灣的花蓮慈濟醫院營養師魏萌萱在YouTube衛教頻道上表示，以吃火鍋為例，糖尿病友最適合吃的就是蔬菜類，建議在吃火鍋的時候，先攝取足夠蔬菜，大約是兩小盤蔬菜。如果很喜歡喝湯的朋友，除了建議選擇番茄、昆布等清澈湯底，營養師也建議在煮配料之前先喝湯，才不會攝入過多的油脂與鈉。

吃完蔬菜跟湯底，就可以開始吃一些中低脂的蛋白質，例如嫩豆腐、凍豆腐、豆包等等，利用植物性蛋白質，去取代動物性蛋白質，還有油炸或加工的火鍋料。

接着要注意的就是配餐，吃得飽的白飯、烏龍麵、王子麵之類的配餐，份量要跟芋頭、番薯等全穀類做混搭，合在一起計算分量。千萬不要飯吃一碗，麵吃一份，然後芋頭、地瓜又吃一盤，這樣分量就會大大超標。

糖尿病也可吃雪糕？

最後的餐後甜點跟飲料，可能有雪糕、蛋糕或甜湯。魏萌萱表示，這部分當然也可以吃，但是一定要注意分量，建議選擇其中一種，吃一球雪糕，或一小碗甜湯就好；飲料則是建議選擇無糖的紅茶或綠茶，取代汽水、果汁或沙冰等含糖飲料。

絕大部分的糖尿病友與家屬都知道，糖尿病友不適合吃含糖的食物，例如朱古力、糖果、蜜餞。魏萌萱提醒，除了含糖食物之外，富含飽和脂肪酸食物，例如炸物、雞皮、豬皮或內臟類食物，都要謹慎食用不可以過量，還有大家最常忽略的勾芡類羹湯、果汁與酒精。

魏萌萱建議，糖尿病病友最好也不要飲酒，如果平常有飲酒習慣的病友，則要注意飲用份量，一般來說，成年男性建議一天不要喝超過兩罐330c.c.的啤酒，成年女性則是一天不要超過一罐。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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