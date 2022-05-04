脂肪｜超重不只是肥般簡單！研究：除糖尿、高血壓　還損思維能力

長期以來，大家都知道，體重超標與心臟健康狀況不佳有關，加拿大的新研究發現，超重也有可能會損害思維能力。這項新研究與數千名年輕、中年和老年人合作，發現體脂上升與心理健康回報減少有關，強調脂肪對快速思考能力的直接傷害，研究刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA Network Open）。



加拿大安大略省漢密爾頓市McMaster大學人口健康研究所的負責人Sonia Anand博士指出，他們的研究結果很有趣，研究發現隨着脂肪的增加，不僅會增加糖尿病和高血壓等傳統心血管危險因素，還會影響認知測試的分數。

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男性脂肪多聚集腹部周邊 女性全身脂肪更多

研究時間介於2010年至2018年間，有將近9,200名30至75歲（平均年齡58 歲）的成年人參加了這項研究，當中沒有人有心臟病史。所有人都接受了腦部掃描（MRI）以查明潛在的血管損傷，同時幾乎所有人也都進行了全身脂肪測量，而大約四分之三的人還完成了腹部脂肪的評估。

為了衡量參與者的思維能力，他們完成了幾項測試，檢查他們的注意力、短期記憶、眼手速度和協調性，以及學習或計劃新訊息的能力等。

研究發現，女性比男性有更多的全身脂肪，而男性的脂肪則多在他們的肚子周圍，大約3分之2的男性是屬於「中心性肥胖」，而中心性肥胖的女性比例略高於3分之1。

愈胖愈笨？體脂上升 大腦處理訊息功能下降

儘管如此，只要體重超重都會對心臟健康構成威脅，不論是較高的全身脂肪和腹部脂肪，皆會增加高血壓和糖尿病的風險；然而，體內多餘的脂肪似乎也增加了腦損傷的風險，包括腦部病變或一種無法識別的中風史標誌物。

Sonia Anand博士和她的同事們指出，長期以來人們都知道，比較差的心臟健康會危及一個人清晰快速思考的能力。但這項研究更進了一步，即使在考慮到心臟健康、大腦狀況和教育之後，也確定了體內多餘的脂肪對思維的直接損害。

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事實上，研究人員發現了更直接的狀況，也就是隨着體脂的增加，人們處理訊息的速度變得更慢，就好像他們的大腦實際上已經老化了一樣。具體來說，總體脂肪每增加9%，參與者的思考能力就會衰老大約1年左右。

然而，並非每種思維技能都會受到影響，根據研究發現，處理速度和注意力會隨着脂肪升高而下降，但語言理解力和記憶能力，似乎沒有受到類似的影響。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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