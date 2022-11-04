糖尿病飲食｜不只要控醣！營養師提醒鹽勿吃過量避免醃製醬汁食物

多數糖尿病人知道要節制飲食，精打細算「糖與油」；一般人也以為含「醣」食物才會引起糖尿病。



台灣台中慈濟醫院營養師楊忠偉提醒，其實「鹽」的攝取更要錙銖計較，攝取太多鹽，不僅會高血壓，還會影響血糖值，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病，「鹽」是人體重要元素，但須謹「鹽」慎行，才能常保健康。

7種能幫忙控制血糖的食物👇👇👇

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外食族飲食注意 鹽不小心易超標

李先生是外食族，每天至少兩餐都是在外解決，最近公司安排健檢，發現竟然已經出現三高問題，甚至還有初期糖尿病症狀。台灣楊忠偉營養師表示，造成高血壓、高血脂、高血糖的原因，大部分都是「飲食」出問題。

食物加入油、鹽、糖可以刺激味蕾，但過量會增加身體負擔。台灣楊忠偉營養師進一步解釋，過多的油影響血管內皮組織；醣太多會讓血液變濃稠流動變慢；鹽過量則會讓水分滯留體內，增加心血管負荷。建議外食族選購食物要多用心，油炸、醃製、勾芡或羹湯類食物，甚至連沾醬、調味粉，鹽分都很容易爆表，建議淺嚐即可，選擇最接近原形、原味的食物最好。

按圖了解維持血糖平穩及糖尿病前期患者7大飲食宜忌︰

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每日鹽分攝取有限制 勿忽視鈉離子

根據台灣國民健康署建議，成人每日鹽分攝取總量大約在6公克（2400毫克）左右，建議糖尿病人控制鈉的攝取，每日盬攝取量為4至6公克。文獻指出，食鹽富含鈉離子，每1公克食鹽，大約含有400毫克鈉，鈉是人體所需的微量元素，但也不能過量。

「控醣」對「鹽」要謹慎 避免獨門醬汁

台灣家醫科醫師李宜軒分析，許多餐廳的美味佳餚，常靠「獨門醬汁」調味，這是外食族群「鹽」容易超標的原因，而鹽吃太多不只會高血壓，還會傷及腎臟。高鹽飲食和肥胖有關，因為肥胖會讓胰島素阻抗增加，且使用效率變差，所以會分泌更多胰島素，讓病人更容易飢餓，惡性循環下，不只體重變重，更讓血糖居高不下。因此，糖尿病人要「控醣」，對「鹽」也要斤斤計較。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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