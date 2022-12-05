增肌食物｜10種高蛋白食材增肌減脂　雞髀排第5比雞蛋優勝

10種超優蛋白質食材，有助增肌減脂，體重不易反彈，肌肉不鬆垮。



減肥不能只顧減熱量

減肥的人如果只着重減少熱量攝取，卻忽略蛋白質的攝取，體重雖有下降，但可能只是減了肌肉，脂肪未有實際上減少，肌肉鬆弛不結實。此外，蛋白質有助建構、修復肌肉組織及增強肌肉，作為組成人體細胞及組織的重要成分，若蛋白質攝入不足，人體代謝力下降，對疾病的抵抗力也會減弱。

雞髀的蛋白質豐富，用蒸、烚方式烹調更健康低脂。（Unsplash）

10種超優蛋白質食材 雞胸、蝦、三文魚入三甲

台灣營養師彭逸珊在社交平台上分享10種食材，其中的蛋白質豐富，而且熱量低。以每100克含量來看，蛋白質最高的前3名分別有雞胸肉、蝦及三文魚。雞蛋一隻約重50克，蛋白質含量約7克，在營養學上計算視為1份蛋白質。如果不吃肉類的人可攝取植物性蛋白質，吃1/3磚硬豆腐代替1隻全雞蛋，同樣能吸收相同分量的蛋白質。

雞蛋一隻約重50克，蛋白質含量約7克，在營養學上計算視為1份蛋白質。（Unsplash）

以一位女士有50公斤（約110磅），正常每日需要40至50克蛋白質，若講求高蛋白質飲食，每日需攝取65至75克蛋白質。相關文章︰【蛋白質】每天要幾多這樣計！50種常吃食物蛋白質含量一文看清

按圖看10種超優蛋白質食物（以100克食物計算）︰

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參考資料︰營養師彭逸珊FB