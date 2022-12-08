痛風飲食｜常吃肉海鮮高危！6飲食原則忌啤酒減肥太快易急性痛風

台灣資深藝人許效舜近來接下新節目，與搭檔威廉到處走，每次拍攝時間超過15小時也不喊累，威廉更大讚前輩舜哥，「即使痛風他都還跟我下泥巴田拔河。」



許效舜痛風37年 吃蝦翌日動彈不得住院9日

許效舜曾提及自己的痛風是遺傳，至今已有37年。有次他到澳門訪友，宴席上吃了明蝦，隔天整個人動彈不得，抬去診所吞4顆消炎止痛藥也沒用，最後坐輪椅到機場搭機回台灣，還足足在醫院住了9天，之後他便發願徹底戒了蝦蟹。營養師表示，愛吃肉類及海鮮的人確實較易痛風發作，避免痛風無預警突襲，有6大飲食原則要注意。

痛風發作的痛楚，最好一次也不用試，以下的飲食建議值得大家參考：（按圖了解）

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高尿酸痛風主因 增腎結石心血管病風險

來自台灣的營養師陳怡婷說明，「尿酸」是痛風的元兇，尿酸則是「普林」（又稱嘌呤）的代謝產物，而嘌呤是細胞內DNA、RNA的成份之一；一旦嘌呤代謝異常，血液中尿酸過高，會導致高尿酸血症；高濃度的尿酸容易累積在關節、腳趾、手指等形成痛風結石，造成發炎反應產生腫脹、疼痛，就成了「痛風」！雖然尿酸高不一定會有痛風，但絕對是造成痛風發作的主要危險因子，而且也會提高罹患腎結石、腎臟病的風險，增加心血管疾病的發生率。

曾有台灣學者分析哪些食物會誘發痛風發作，其中約60%發作前有喝啤酒、18%有吃海鮮、14%有吃內臟類食物。(rodnae@pexels)

常吃肉海鮮痛風高危 發作前60%喝啤酒

營養師陳怡婷表示，在跟痛風相關的飲食中，最常被問到的就是「黃豆、豆漿可以吃嗎？」曾有台灣學者分析哪些食物會誘發痛風發作，其中約60%發作前有喝啤酒、18%有吃海鮮、14%有吃內臟類食物；外國有研究追蹤47150名40～75歲的男性長達12年，結果顯示攝取較多「肉類」及「海鮮」的人有較高痛風的風險，但吃植物性食物（黃豆、菇類等）並不會提高痛風的風險！

營養師陳怡婷提到，很多病人都說痛風痛起來讓人痛不欲生，為了讓這不速之客沒有再次突襲的機會，要做到以下預防痛風的6大飲食原則：

1. 補充足夠水分：

補充足夠的水分預防痛風發作及減少尿酸結石！

2. 維持標準體重：

肥胖應慢慢減重，「快速減重」會造成體內組織分解產生嘌呤，有引起急性痛風發作的風險！

3. 避免飲酒：

酒精會在體內代謝成乳酸，加速尿酸的形成，並與尿酸競爭代謝途徑，尤其是啤酒最容易導致痛風發作！

4. 減少高嘌呤食物：

蛋白質類：內臟、海鮮（海參、海蜇皮除外）、肉類應適量！

蔬菜類：曬乾的乾香菇、乾紫菜應適量！

果糖會抑制人體的尿酸代謝，宜以新鮮水果取代果汁！（zlatko duric＠unsplash）

5. 避免含果糖飲料：

果糖會抑制人體的尿酸代謝，減少手搖飲、碳水飲料、果汁，以新鮮水果取代果汁！

6. 減少高油食物：

高脂肪食物會抑制尿酸排泄！應減少油炸、肥肉、動物皮等高油食物！

營養師陳怡婷也提醒，尿酸80%由人體代謝產生，20%是飲食，所以要把尿酸降下來，按時服藥很重要！平時也應維持規律運動、良好的生活作息才是對抗痛風的不二法門。

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