痛風食物｜中和尿酸消腫低嘌呤　芹菜粟米營養師推4種食物防痛風

痛風是一種急性關節炎，主要是因為尿酸的結晶沉積在關節裡，發作時會出現關節紅腫、發熱疼痛等症狀，發作時讓人疼痛難耐，相當痛苦。



台灣營養師余朱青也發文提醒，痛風主要族群多為中老年男性，肥胖、嗜酒者更容易罹患痛風，建議尿酸偏高的民眾，多吃4類蔬果，有效減少痛風發作。

4食物遠離痛風（按圖）▼▼▼

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1. 中和尿酸：芹菜

芹菜富含鉀，有消除水腫的功效，其中鹼性的成分能夠有效中和體內濃度高的尿酸。師余朱青建議高血壓的痛風患者在發病時，可以食用水煎芹菜，效果相當卓越。

2. 排泄退熱：苦瓜

苦瓜是低嘌呤（Purine，又譯普林，是新陳代謝過程中的一種代謝物）、低脂肪的指標性食物，苦瓜富含鉀與維他命C，更含有獨特的生物鹼物質，能夠加速尿酸排泄，達到消腫退熱的效果。

3. 加速消腫：冬瓜

冬瓜嘌呤跟脂肪也少，含水量卻是所有蔬菜裡最高的，常吃冬瓜不但能增加人體排出尿酸的速度，還能降壓和消腫。

4. 降低食慾：粟米

粟米能降低血清、膽固醇，且對痛風、高血壓也有一定的治療作用。此外，粟米也富含膳食纖維，食用粟米後能有效降低飢餓感，再加上粟米熱量不高，非常適合痛風與相關併發症的患者。

忌吃！按圖看清誘發痛風症的8大類食物︰

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