保暖飲品｜日本實測8款熱飲暖身效果排名紅茶僅第3　牛奶愈飲愈凍

寒風凜冽，穿上大衣保暖同時不忘手執一杯熱飲暖身兼暖手。眾多冬日熱飲中，並非每款都有提升體溫的功能。日本節目《それって!?実際どうなの課》為8款熱飲進行暖身實測，更邀請專家解釋熱飲能暖身的原因。



實測8款熱飲暖身效果 3飲品難持效保暖

喝熱飲期望達至暖身的效果，但選擇錯誤或會令身體愈飲愈冷。日本節目《それって!?実際どうなの課》為8款冬天經常出現的熱飲作實測，包括熱水、牛奶、紅茶、咖啡、朱古力、粟米湯、豬肉味噌湯和薑茶，透過紅外線熱影像及每5分鐘用腋下探熱針測量，觀察飲用者身體溫度變化，從而測試哪一種飲品最暖身，並邀請石原新菜醫師解釋當中原因。

日本電視節目實測8款熱飲保暖效能，包括熱水、牛奶、紅茶、咖啡、朱古力、粟米湯、豬肉味噌湯和薑茶。（Kira auf der Heide/Unsplash）

為了確保實測的精確度，節目組制定以下規則：

1. 飲用前體溫必須是36.4度（飲用者平均體溫）

2. 室溫維持在25°C

3. 飲用份量均為220毫升

4. 飲品溫度統一在60°C

5. 過程只能坐着

請按圖看日本節目實測暖身熱飲排名：

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暖身熱飲排名

第1位：薑茶

第2位：粟米湯

第3位：紅茶

第4位：朱古力

第5位：熱水

第6位：咖啡

第7位：豬肉味噌湯

第8位：牛奶



總括而言，薑茶的暖身效果最為出眾，保暖效果不旦長達130分鐘且體溫提升了0.6度。其次，粟米湯的保暖時效約95分鐘，體溫提升了0.5度。至於，失眠時飲用的熱牛奶並未能為身體帶來持續的溫暖，飲用20分鐘後體溫不升反跌，石原新菜醫師推斷由牛奶在中醫角度屬寒涼的食物，會令身體變冷，因此無助身體長時間保持溫暖。

粟米湯的保暖時效約95分鐘，體溫提升了0.5度。（Super Snapper/Unsplash）

中醫建議20種保暖食物 血氣運行身體自然暖

飲品能夠提升體溫，食物亦一樣。註冊中醫師潘仲恆曾接受訪問建議在飲食中加入一些辛溫、補血、健脾及補腎的食物調養體質，令身體產暖。潘醫師指大部分溫脾的食物如南瓜、栗子也有助為身體保暖，脾胃好，促進氣血生成及循環，身體自然溫暖。

一般令身體產熱的食物主要歸為四大類︰

補血食物：桂圓、紅棗、紅豆。

溫脾食物：南瓜、栗子、山藥、番薯、糯米。

補腎食物：芝麻、合桃。

辛溫食物：蔥、生薑、薑黃、肉桂、芫荽、羅勒、羊肉、牛肉、豬腳薑、鱔。



在熱飲中加入肉桂有曖身之效，但肉桂屬性燥熱，如每天進食，也容易上火熱氣。（iStock）

資料來源：《それって!?実際どうなの課》