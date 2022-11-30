海鮮食譜｜腰果番茄燴魚蝦特製醬汁腰果點處理？控制血壓最佳料理

控制血壓的好料理！台灣健康主廚陳之穎教大家做這道「腰果番茄燴魚蝦」，以番茄、腰果、咖哩製作的綿密醬汁，香氣濃郁又抗發炎。



搭配優質的海鮮為基底，就像地中海飲食，有助預防心血管疾病，美味又健康。

腰果番茄燴魚蝦食譜（按圖👇👇👇）

+ 7

材料

番茄、鯖魚、蝦、洋蔥、腰果、印度咖哩粉、西蘭花、番茄膏。

做法

1. 腰果＋番茄＋番茄膏＋少許印度咖哩粉，用榨汁機打成泥狀的醬汁。

2. 鍋中煎魚，蝦，大概5分熟時，加入調製好的醬汁，繼續燴煮。

3. 待魚蝦快熟時，加入事先汆燙過的西蘭花，再燴煮一下即可。

相關文章：煎魚貼士｜網民煎鯧魚黐底甩皮甩骨 大廚教不黏鍋皮脆肉嫩7貼士👇👇👇

+ 17

Tip：

陳之穎分享，切塊鯖魚下鍋煎時，先讓肉面朝下，可避免魚皮遇熱捲曲後，受熱不均勻，較不好煎。腰果製作醬汁前先泡水，放雪櫃3小時即可軟化，就能輕易用榨汁機打成綿密醬汁。

另外，洋蔥下鍋的時機，可以等魚、蝦下完再加入，這樣油不用倒太多，可用魚所釋出的天然魚油煎熟。

相關文章：護肺食譜｜香蒜雙菇蝦仁養肺強化呼吸道 杏鮑菇如何處理更入味？👇👇👇

+ 7

營養加分

台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，鯖魚含有DHA、EPA，主要作為血管的清道夫，有助於保持血管暢通，預防血栓產生；魚油有助降三酸甘油脂；咖哩中的薑黃能幫助降膽固醇，並含抗氧化物，有助降低心血管疾病的發生；番茄含類黃酮，有助抗氧、抗發炎。

柳朋馳說，此道料理以海鮮為基底，搭配大量蔬果，有點類似蟬聯5年的最佳飲食法，地中海飲食，對心臟、腦部的血管保護都有助益。

延伸閲讀：

吃魚補腦、增強保護力！營養師激推「Top10好魚」 魚油怎麼吃最好？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」