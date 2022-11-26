粟米冷知識｜護眼降血壓營養價值1條=8分滿飯　挑選4重點睇鬚就知

果實飽滿且外表黃澄澄的粟米吃起來香甜可口，除了直接蒸來吃，更是炒菜時的最佳搭配。粟米除了好吃，還有豐富的營養價值，可以說是五穀根莖類的第1名。本文將介紹粟米的營養和好處，以及如何挑選才能挑到新鮮又好吃的粟米。



粟米的營養價值高 1根=8分滿的飯量

在許多料理中，粟米常以配菜的角色出現在餐桌上，讓不少人以為粟米是蔬菜；但其實粟米屬於五榖根莖類，吃1根大約等於8分滿的飯量，因此可以做為主食並代替白米飯。此外，粟米是低GI食物，若正值減重的人不妨吃粟米來代替白飯。

▼挑選粟米4大重點（按圖👇👇👇）

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粟米的營養素豐富，根據台灣食品藥物管理署的數據顯示，每100公克的粟米含有4.7公克的維他命A、106微克的β-胡蘿蔔素、5.4毫克的維他命C、0.75毫克的維他命E、3毫克的鈣、34毫克的鎂及269毫克的鉀。

粟米護眼和降血壓 這些好處你必知

粟米的營養價值高，豐富的維他命對身體帶來了莫大的好處：

護眼：黃澄澄的粟米含有維他命A、β-胡蘿蔔素與葉黃素，β-胡蘿蔔素可以經由人體酵素作用轉換成維他命A，是構成視網膜表面的感光物質；而葉黃素能捕捉存在於黃斑部裡面的自由基，降低視網膜受到氧化的傷害，保護眼睛微血管，防止白內障、黃斑部病變或飛蚊症等眼部疾病。

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幫助腸胃蠕動：粟米的膳食纖維高，能刺激腸胃蠕動加速排泄，達到改善便秘的功效，減少罹患大腸癌的機率。

預防心血管疾病：粟米的維他命B雜與維他命E是重要的抗氧化劑，能清除血管中多餘的膽固醇，預防高血壓和冠狀動脈疾病等心臟疾病。

調節內分泌和抗氧化：維他命E可增強體內代謝、調節神經與內分泌系統，也具有抗氧化的功效，防止細胞過度氧化。

▼5種粟米熱量、營養比一比（按圖👇👇👇）

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粟米和粟米仔的差別

提到粟米就會聯想到粟米仔，其中的差異為何？其實粟米仔是粟米的幼穗，粟米仔底部寬大且肥厚外觀像是竹筍般得名為粟米仔（又稱粟米筍），但跟竹筍是沒有關聯的。

雖然粟米仔屬於粟米的小時候，不過2者營養成分相去甚遠，粟米仔因碳水化合物不到粟米的1/3，在分類上屬於蔬菜類。

粟米怎麼挑？這4大重點趕緊記下來

要如何挑到果實飽滿和口感鮮甜的粟米，根據台灣癌症基金會資料建議挑選粟米要從外觀、粟米鬚、粟米軸心以及粟米粒這4點來判斷：

外觀：



葉子鮮綠：粟米的葉子愈鮮綠，代表品質愈新鮮；若葉子呈現枯黃狀態，則粟米的果實較無水分，而伴隨臭酸味則可能讓粟米出現發霉問題。

無病蟲害：挑選粟米時，須注意外觀是否有小黑點，出現小黑點代表粟米已經受到蟲蛀的傷害。

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粟米鬚：



米白色的粟米鬚：盡量選擇米白色的粟米鬚，若粟米鬚已經發黃或是出現褐色，則品質較不新鮮。

粟米軸心：



選擇細的軸心：當粟米的軸心愈細，則果實愈飽滿。

軸心軟硬適中：挑選粟米時建議輕壓粟米的頭尾，若觸感偏軟，代表粟米的發育較差，可食用的部分較少。

粟米粒：



形狀飽滿、清亮：選擇果實粒排列整齊、外表飽滿和顏色呈現金黃色的粟米，品質才會新鮮，口感也會較為鮮甜。

出現乳汁：以手指輕按粟米，若有出現少許乳汁代表粟米的品質較佳。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：玉米營養密度超越白米飯！挑選玉米4大重點趕緊筆記】

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