護心飲食｜天氣凍心臟易不適？小心高血壓血管阻塞醫推4種營養素

冷氣團來襲，心臟感覺受不了嗎？醫師提醒，有心血管疾病的患者天冷時要注意保暖，以免溫差過大造成血管收縮、血壓衝高、阻塞等問題，建議平常補充維他命A、維他命D、鎂和硒等食物護心。



心衰竭個案常缺乏維他命A、維他命D、鎂和硒

台灣瀚仕診所醫師歐瀚文表示，心血管疾病者特別容易在一早起床時，因溫差太大造成血管收縮、血壓升高或血管阻塞等問題，所以起床時務必要注重保暖，稍微活動一下讓身體暖起來。而在功能醫學的角度，會特別著重在平日營養的攝取，根據美國心臟病學會的文獻指出，在心臟衰竭的個案，常會發現他們平日飲食缺乏某些特定的微量營養素，包括維他命A、維他命D、鎂和硒等。

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台灣超過半數的人維他命D不足

以維他命D為例，在一些觀察型的研究中指出，維他命D過低者，會有較高的心血管疾病風險及死亡率。台灣雖然一年四季日照時數都很長，但習慣性防曬、少出門、冬天全身包緊緊、維他命D受體基因變異等，加上最有效率製造維他命D的日照時段是在正中午，基於各種理由之下，臨床上觀察，如果平時沒有特別補充，大概超過半數有檢測維他命D的結果都是不足的。

多吃蔬菜水果降低心血管疾病風險

而總體來說，想要強化心血管健康，飲食上要多攝取蔬菜、水果類食物，這些食物當中富含抗氧化營養素與抗發炎營養素，可以支持心血管代謝機能。一篇2020年發表的統合分析研究，共統整117篇前瞻性研究、包含400多萬名個案，研究指出攝取較多的蔬菜、水果可以降低冠心病、中風及其他心血管疾病風險。

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4種護心營養素建議補充 高血壓、高血脂無聲殺手不能輕忽

歐瀚文也整理含有護心營養素的食物。

1. 維他命A：芝士、雞肉、雞蛋、紅蘿蔔、海帶。

2. 維他命D：菇類、魚類（如三文魚、鯖魚）、雞蛋。

3. 硒：堅果、魚類、肝臟、豬肉、雞蛋、糙米。

4. 鎂：南瓜籽、胚芽米、海帶、綠葉蔬菜、黑朱古力。



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歐瀚文指出，依照臨床經驗，患有心血管問題的個案要改變習慣的難度較高，因為相較於其他身體上的問題，高血脂、高血壓往往讓人無感，有時候因為沒有明顯不舒服，改變的動力就不高。不過還是提醒，平常就要養成飲食和運動習慣，幫助身體更有能力承受外在天氣變化。

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