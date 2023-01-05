紅豆年糕食譜｜賀年必備糕點！紅豆年糕放雪櫃簡單1招防表面乾燥

過年吃年糕的習俗，據傳從周代開始。由於禾穀成熟一次稱為一年，所以後世過年吃年糕，就含有祝賀五穀豐登的意思了。



吃年糕還有取「年高」長壽之意。 也有年年長高長大的意思。

紅豆年糕食譜（按圖👇👇👇）

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食材：

1. 紅豆年糕：黑糖（150公克） ; 清水（300毫升）；生黃豆粉（20公克）：糯米粉（300公克）；蜜紅豆（300公克）；食用油

2. 蜜紅豆：紅豆（300公克） ; 清水（2000+1500毫升）；二砂糖（250公克）；鹽（1公克）。

模具：活動圓型蛋糕模（6吋）上徑15.2cm 、下徑14.7cm 、 深6.9cm。

做法：

1. 做蜜紅豆：水煮紅豆30分鐘，之後撈起紅豆用清水沖洗。洗好的紅豆加水，中大火煮15分鐘破殼，之後再轉小火煮15分鐘。關火蓋鍋蓋，燜10分鐘。加鹽、糖，開火續煮，收汁至個人喜好的濃稠度。倒入耐熱容器，放涼備用。

2. 調粉漿&蒸糕：黑糖、水，攪拌融化。加生黃豆粉，刮刀拌勻。加糯米粉，拌勻。過篩後加入蜜紅豆，拌勻。倒入模具中，輕震模具排空氣，中大火蒸90分鐘，放涼後即可切片食用。

補充：若非立即食用，年糕表面抹油可避免乾燥。生黃豆粉是為了稍微降低年糕黏性，不加也可以。

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