番石榴營養｜護心降血壓營養師分享進食宜忌　果籽果皮應不應吃？

番石榴是具有台灣特色之水果，同時口感極佳，營養豐富。但有很多人以為將番石榴籽吞下去會引發便秘。到底吃番石榴籽會不會便秘？台灣營養師高敏敏在粉絲團《營養師 高敏敏》提出「番石榴迷思破解」文章，分析與番石榴有關的迷思，以及番石榴有哪些營養價值。



番石榴籽不會引致便秘 3類人不宜

通常會便秘可能是因為有了纖維卻缺乏水分或油脂，多喝水可能就順暢囉！ 但還是建議3種人吃番石榴籽要多注意攝取量：不習慣高纖飲食者（有些人腸胃會不舒服，要循序漸進方式）；腸胃消化不佳者（例如小孩或腸胃炎）；剛動腸胃手術者就要特別注意把籽挖掉，避免食用。

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番石榴富含維他命C 低GI高纖

番石榴籽除了不會便秘以外，番石榴營養真的超豐富，番石榴富含維他命C更是高纖維水果。維他命C：又稱抗壞血酸，是人體每日不可或缺的水溶性維他命之一。但人體無法自行合成，必須由食物中攝取，這時番石榴就是很好的選擇！另外維他命C可以幫助縮短感冒病程、加快傷口癒合，提升免疫力。

- 低GI：番石榴屬於低GI的水果，是現代人的營養小夥伴。食用後血糖上升較平穩，建議糖尿病友適量享用。

- 高纖維：番石榴具有高纖維，同時有高飽足感，豐富的纖維還能抑制胃口，也能幫助腸胃順暢。

▼番石榴的挑選與保存貼士（點擊下圖看清👇👇👇）

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維他命B雜豐富 防抑鬱消疲勞延緩老化

番石榴的維他命B雜含量豐富像是「維他命B1」能夠維持神經正常，避免抑鬱、焦慮，幫助提升活力，也能促進碳水化合物代謝、消除疲勞，並有助於控制體重。其他有「維他命B2」幫助延緩老化、協助代謝鐵質，也能協助醣類、蛋白質、脂肪的氧化分解，對於皮膚、粘膜、毛髮健康很重要，能改善痘痘、破嘴等肌膚問題。

最後是「維他命B3」主要作用就是提供細胞正常運作的能量，是啟動全身50多處不同代謝路徑所需「輔酶」的合成原料。

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美容護骨助排便 紅肉番石榴同具功效

同時維他命C可以幫助鐵、鈣的吸收，避免硝酸銨、致癌物的形成，也能促進骨骼發育。礦物質鉀可預防心血管疾病、降血壓、消水腫。番石榴種類相當多，紅肉番石榴也是很不錯的番石榴選項。大部分的紅肉番石榴是土番石榴、珍珠番石榴嫁接改良的品種，維他命跟纖維含量也更豐富，還有養顏美容、幫助排便等作用。

不能取代蔬菜 不要削皮！

除此之外也建議大家在吃番石榴時，不加鹽或梅粉，避免鈉和糖攝取過多。「單吃就很美味又健康了！」同時營養搭配要均衡，番石榴固然好吃，但還是1天1顆即可。另外也不要將番石榴取代蔬菜，畢竟番石榴和蔬菜所提供的營養是不一樣的。最後高敏敏提醒，在洗番石榴的時候要輕一點、不要削皮！因為維他命C在番石榴表皮也很豐富，過度搓洗甚至削皮，將流失營養。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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