炒薑片食譜｜治感冒增免疫力6功效　薑片如何炒至起沙變糖粉？

薑以「薑辣素」為主要成分，能夠促進血液循環及胃酸分泌，並提高消化功能，溫暖身體，改善咳嗽和喉嚨痛。薑對身體有著各式各樣的好處，能夠促進血液循環、改善手腳冰冷、殺菌、加強免疫力，祛寒治感冒，還有助於改善生理痛。



社員在Facebook廚藝公社貼文分享炒薑片的做法。炒薑片成功！感謝同事分享一大袋薑！自己再尋找炒薑糖作法！其實還蠻簡單的，就是有點花時間。

炒薑片食譜（按圖👇👇👇）

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材料明細：

- 薑：1000g

- 黃糖（二砂）：275g

- 黑糖：225g



做法：

1. 需要每一塊薑都認真仔細的刷洗乾淨。

2. 刷洗完再將壞的地方再削掉（光是刷洗、削掉、切片就一個小時）切片下鍋炒。

3. 炒二十分左右炒到湯汁濃稠後再關火。

4. 關火後還是得再繼續炒到湯汁出沙變糖粉（炒的過程也大概40分左右，需要一直不停的翻炒…手很酸很酸）。

5. 終於完成炒薑片，可直接吃（有辣），怕辣的可以直接沖泡成薑茶。

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其他社員留言回文：

「感謝分享~看起來沒有很難~有空來試看看 」、「這天氣來杯薑茶暖身最棒了」、「好厲害」、「這篇要存起來！！雖然花時間但看起來好好吃」、「主要是洗薑及炒薑要耗費不少時間 」、「關火後可以變成那樣粉狀喔？太厲害了，謝謝分享～」、「冷冷的天氣，喝一杯薑茶䁔身真棒，謝謝分享！」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】